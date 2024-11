ANO chce schůzi k odvolání Pekarové Adamové, koalice může sesadit Havlíčka

Premiér Petr Fiala se ve středu ohradil proti snaze ANO a SPD odvolat z funkce šéfky Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou. Nevidí k tomu důvod. „Je třeba adekvátně reagovat,“ řekl předseda vlády. Potvrdil, že jednou z možnosti je, že by koalice mohla přistoupit k odvolání zástupce ANO z vedení Sněmovny. ANO tam má Karla Havlíčka a Aleše Juchelku. Reakcí na snahu odvolat Pekarovou Adamovou by tak mohla být snaha koalice odvolat Havlíčka. „Ještě se o tom poradíme,“ uvedl Fiala.

To, co se nyní ve Sněmovně děje, je podle něj neobvyklé v kontextu zemí, se kterými se chce Česká republika měřit.

ANO navrhlo mimořádnou schůzi i ke zmrazení platů, neprosadilo to ve výboru

ANO také ve středu podalo žádost o svolání další mimořádné schůze Sněmovny k návrhu svého předsedy Andreje Babiše na pětileté zmrazení platů vrcholných politiků.

Stejnou věc s šéfka poslanců ANO Alena Schillerová marně snažila ve středu ráno prosadit při jednání rozpočtového výboru Sněmovny do vládního návrhu, který řeší platy vrcholných politiků, soudců a státních zástupců.

Rozpočtový výbor podpořil vládní návrh, který má platy politiků od ledna zvýšit o 6,95 procenta, a podpořil i pozměňovací návrh Jana Kuchaře z hnutí STAN,a aby zákon, o němž by Sněmovna mohla hlasováv v první polovině ledna, začal platit den poté, kdy vyjde jeho znění ve Sbírce zákonů.

Koalice předpokládá, že to bude ještě do konce ledna, takže by politici v únoru mohli dostat již navýšený plat za leden.