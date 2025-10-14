Opoziční uskupení by měla obsadit předsednické pozice v osmi výborech, stejně tomu bylo v minulém volebním období. ODS má vést tři výbory, hnutí STAN a KDU-ČSL po dvou a TOP 09 jeden. Piráti mají ve Sněmovně 18 křesel, zatímco lidovci 16 a TOP 09 devět.
„Ačkoliv Piráty podpořilo víc než půl milionu voličů, jsme čtvrtý nejsilnější klub a máme 18 poslanců, tak nám nebyla nabídnuta jediná pozice předsedy výboru nebo komise,“ řekla Richterová.
ANO podle Richterové nabídkou zásadně nedemokraticky porušilo zvyklosti sněmovní kultury, které platí desítky let. „Tam není žádný důvod, paní předsedkyně (Alena Schillerová, ANO) řekla, že prostě to tak vyšlo,“ uvedla Richterová.
Piráti budou jedinou skutečnou opozicí vznikající vládě „Čapího a Orlího hnízda“, dodala Richterová s odkazem na horské útočiště Adolfa Hitlera. Čestný prezident Motoristů Filip Turek čelí nařčení, že v minulosti opakovaně zveřejňoval nenávistné výroky a také četné narážky na Hitlera. V Babišově vládě by se mohl stát ministrem zahraničí.
Nejmenší opoziční strana, říká o Pirátech Schillerová
Schillerová prohlásila, že Piráti nepovedou žádný sněmovní výbor kvůli tomu, že je vznikající koalice pokládá za nejmenší opoziční stranu. Vznikající koalice podle Schillerové vnímá strany koalice SPOLU, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09, jako jeden subjekt s 52 poslanci. Proto k ní mířila podle ní nabídka vedení šestice výborů. Hnutí STAN má dostat předsednická křesla dvojice výboru s ohledem na to, že jeho klub čítá 22 poslanců. „Pirátská strana je v situaci, kdy je nejmenším klubem z pohledu těchto přepočtů,“ řekla Schillerová.
Motiv ANO spatřuje Richterová v tom, že Piráti jsou důsledně protikorupční. „Nechceme židličky pro židličky. Klub KDU-ČSL, který má 16 poslanců, dostal dva předsedy, Piráti s 18 poslanci, protože jsme skutečnou důslednou opozicí, dostali nula,“ podotkla.
Místopředsedkyně ANO Schillerová zdůraznila, že Piráti budou mít zastoupení ve všech výborech a komisích, což je nejdůležitější.