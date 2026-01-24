Babiš obhájil post šéfa ANO, dva byli proti. Jeho zástupce Havlíček měl větší podporu

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Později pro iDNES.cz dodal, že tím myslel jen kandidaturu na předsedu ANO v roce 2028.
Soupeře při volbě jeho zástupce neměl ani první místopředseda ANO Karel Havlíček. Dostal 207 od 209 delegátů, dva se zdrželi. Havlíček tak dostal více hlasů než předseda hnutí.
Žádná obměna nebude ani na pozicích dalších místopředsedů. Kandidují totiž ti dosavadní - ministryně financí Alena Schillerová, ústecký hejtman Richard Brabec, zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost a poslanec Robert Králíček a předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček.
Hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica kandidatu na sněmu vzdal, takže ani čtyři místopředsedové neměli žádného soupeře.
Na osm pozic členů předsednictva bylo nominováno 14 členů hnutí.
Za chybu premiér Babiš při dopoledním jednání na sněmu svého hnutí označil, že nebyl změněn volební systém do Sněmovny na většinový. Voliči podle něj dali ve volbách najevo, že chtějí změnu a návrat k odpovědnému řízení státu.
Vládní koalice ANO, SPD, Motoristé sobě by měla podle Babiše nabídnout společného prezidentského kandidáta.