ANO zkusí svrhnout vládu. „Je to čistě předvolební kampaň,“ reaguje šéf poslanců ODS

„Uvidíme, jak k tomu koalice přistoupí. Pokud se budou snažit nás, opozici, opět převálcovat a budou nejdříve vystupovat všichni koaliční politici s přednostním právem, tak to bude dlouhé jednání,“ uvedla pro Lidovky.cz šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. Podle svých slov chce upozornit na „chaos a nekompetentní kroky vlády zejména z posledních týdnů“.

Hnutí ANO má celkem 72 poslanců, dalších 20 dlí v opozici v barvách SPD. Ke svržení vlády je nicméně potřeba nadpoloviční většina všech poslanců, tedy aby pro vyslovení nedůvěry zvedlo ruku minimálně 101 z nich. Vládní strany mají ve sněmovně pohodlnou 108člennou většinu.

SPD se k ANO přidá

„Není to jednání o nedůvěře vlády. Opozice vyvolává jednání o tom, jestli Andrej Babiš má být prezidentem, nebo nemá být prezidentem. To nemá s důvěrou vlády nic společného. Je to čistě předvolební kampaň,“ řekl serveru Lidovky.cz Marek Benda, šéf poslanců ODS. Připomněl, že poslední hlasování o nedůvěře vlády vyvolala opozice před komunálními volbami. „Minule ani na závěrečné hlasování nepřivedli své lidi. Počítám, že tam tentokrát taky nebudou všichni. Je to šaškárna, která směřuje jenom k volbám,“ dodal Benda. Poslanci SPD své opoziční kolegy dnes ve sněmovně podpoří. „SPD chtělo vyvolat nedůvěru už v prosinci, takže v tom kontinuálně pokračujeme,“ potvrdil šéf poslanců SPD Radim Fiala.

Prezidentský kandidát Babiš do sněmovny dorazí pouze na samotné hlasování, nikoli na schůzi. To podle některých ukazuje, že hnutí ANO svržení vlády nemyslí vážně a jde mu jen o stržení mediální pozornosti. „Kdyby chtěli opravdu svrhnout vládu, potřebují k tomu ve sněmovně mít všechny poslance a svého předsedu, který to zdůvodní,“ sdělil Marek Výborný, šéf poslaneckého klubu lidovců. I na to má ANO odpověď. Babiš ve sněmovně na schůzi nebude, nechce totiž údajně dát koaličním politikům příležitost říkat, že hlasování o nedůvěře zneužívá ve své prezidentské kampani.

Jednou z věcí, na kterou si opozice stěžuje, je podle ní nedostatečný prostor k projednání vlastních témat. „Kdyby se udělala statistika, jak často mluví a jak obstruují ve sněmovně, ukázalo by se, že mají mimořádný prostor. Argument je zcela lichý a opět potvrzuje, že jde o účelové vyvolání tohoto hlasování,“ uvedl pro Lidovky.cz Jan Jakob, šéf poslanců TOP 09. „Třeba minulý týden jsme projednali jejich poslanecký návrh, kterým se novelizuje soudní řád,“ dodal.

„Jsme připraveni“

Poslanci vládní koalice se o výsledek nebojí ani v nejmenším a jsou připraveni sdělit, co vláda za rok od svého vstupu do úřadu udělala. „Vláda sice mohla reagovat rychleji a více pomoci třeba rodinám s dětmi či lidem topícím elektřinou, ale celkově má vláda lepší směr než maďarský scénář, který propagovala opozice a vedl k rekordní inflaci,“ řekl šéf pirátských poslanců Jakub Michálek. Narážel tím na to, že maďarská vláda zavedla cenový strop u pohonných hmot. Když ale začaly docházet, strop zrušila, čímž ceny raketově vystoupaly.

„Opozice se reálně nesnaží vyjednávat podporu pro své návrhy a jejich šéf ani do sněmovny nechodí, takže se nelze divit, že nemají žádné výsledky a snaží se to dohnat prázdnou rétorikou,“ uzavřel Michálek.

Hlasování o důvěře vlády není nic neobvyklého. Svrhnout vládu tímto způsobem se nicméně povedlo v historii České republiky jen jednou. V roce 2009 tak skončila vláda Mirka Topolánka (ODS), kterou kromě modrých tvořili i lidovci a zelení. Tehdejší prezident Václav Klaus pak jmenoval úřednickou vládu Jana Fischera.