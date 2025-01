ANO slibuje, že penzistům, kteří nestihli spořit 5 let, stát všechno vyplatí

Ústavní soud ve středu zamítl návrh poslanců ANO na zrušení právní úpravy, která od loňského července vyplácení zastavila u lidí pobírajících starobní důchod. Šlo konkrétně o státní příspěvky k penzijnímu připojištění a doplňkovému penzijnímu spoření.

„Rozhodnutí Ústavního soudu respektujeme, ale nesouhlasíme s ním, aby byli tito lidé definitivně hozeni přes palubu. Máme pro ně důležitý vzkaz, pokud nám dají v podzimních volbách důvěru, tuto nespravedlnost napravíme, máme připravené jasné a konkrétní řešením,“ řekla Schillerová.

Schillerová jménem ANO slíbila pomoc lidem v penzi, kteří nestihli spořit alespoň 5 let

„Lidem, kteří měli spoření uzavřené před 1. červencem 2024, byl jim přiznán starobní důchod a nestihli spořit alespoň pět let, vrátíme všechny příspěvky, které by za normálních okolností dostali, a to až do dosažení pěti let spoření, kdy budou mít možnost důstojně vystoupit ze systému. Fakticky tak umožníme dokončit spoření za podmínek, které platily před změnou legislativy,“ prohlásila šéfka poslanců ANO.

Celkové náklady na to, co označila za nápravu křivdy, odpovídají podle Schillerové přibližně tomu, o kolik se za vlády Petra Fialy nafoukly výdaje Úřadu vlády.

„Pokud si občané spoří ve státem podporovaném produktu kvůli státnímu příspěvku, oprávněně věří, že stát nebude své sliby měnit v jejich neprospěch, natož tak, aby celé roky nemohli nakládat se svým majetkem a úsporami vůbec. Fialova vláda tuto důvěru zničila. My jsme připraveni ji obnovit, protože stát nedrží své slovo a chytá vlastní občany do finanční pasti. Hazarduje s důvěrou, která je pro soukromé penzijní spoření klíčová. Jsme připraveni tuto křivdu napravit,“ uzavřela Schillerová.

Alena Schillerová @alenaschillerov Ústavní soud připustil, že vláda poškodila důchodce, kterým v průběhu spoření změnila podmínky a mnohé z nich uvěznila v systému, který je pro ně nově nevýhodný. Ale dodal, že takový krok není v rozporu s Ústavou. Respektujeme to. Zároveň ale slibuji, že pokud získáme důvěru a… https://t.co/HDByEQoIen https://t.co/X6QqEvZ6YK oblíbit odpovědět

„Klienti byli uzamčeni“. Jde o 230 tisíc lidí

„Klienti byli uzamčeni a jsou uzamčeni,“ doplnil ji poslanec Patrik Nacher. „Normální přirozená reakce je, že když vám jedna strana změní podmínky, tak vy se máte mít právo sebrat a jít pryč, sebrat si ty peníze a investovat to někam jinam. V tomto případě to není možné, protože byste přišli o státní příspěvky za předchozí roky již připsané,“ dodal, proč podle ANO není spravedlivá změna podmínek, kterou prosadila koalice a nezabránil jí Ústavní soud.

Podle Asociace penzijních společností bylo v systému třetího pilíře 230 tisíc účastníků v důchodovém věku, kteří k 1. červenci 2024 neměli „odspořeno“ alespoň pět let, a nemohli tak systém opustit bez ztráty všech státních příspěvků. Asi 80 tisíc z nich bylo v systému méně než dva roky, a mohli tak odejít jen se ztrátou všech investovaných prostředků.