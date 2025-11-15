Novým hejtmanem Karlovarského kraje bude starosta Sokolova Petr Kubis

Autor: ,
  19:16aktualizováno  19:28
Novým hejtmanem Karlovarského kraje se po Janě Mračkové Vildumetzové stane Petr Kubis. Shodli se na tom krajští zastupitelé hnutí ANO. Kvůli nové funkci rezignuje na post starosty Sokolova.
Náměstek Petr Kubis bude mít v nové jednobarevné krajské radě ANO na starosti...

Náměstek Petr Kubis bude mít v nové jednobarevné krajské radě ANO na starosti zdravotnictví. (1. listopadu 2024) | foto: ČTK

Klub ANO, Jana Mračková Vildumetzová hovoří s Martinem Hurajčíkem, přihlíží...
Náměstek Petr Kubis (ANO)
Starostové dopis adresovaný ministru Rakušanovi podepsali v úterý na společném...
Jana Mračková Vildumetzová (5. listopadu 2025)
9 fotografií

„Na novém hejtmanovi se v sobotu shodl zastupitelský klub ANO, který má v krajském zastupitelstvu většinu 28 ze 45 členů a nevládne s žádným koaličním partnerem. Novou radní bude Michala Málková, starostka Pramenů na Chebsku,“ potvrdil pro iDNES.cz tajemník krajské organizace hnutí ANO Vojtěch Matoušek.

„Krajské předsednictvo a zastupitelský klub hnutí ANO v Karlovarském kraji v sobotu navrhly a jednomyslně schválily, že na nejbližším zasedání krajského zastupitelstva bude na funkci hejtmana Karlovarského kraje navržen Petr Kubis.

Na uvolněné místo členky krajské rady hnutí navrhuje starostku obce Prameny, Michalu Málkovou, která by měla mít na starosti projektové řízení a rozvoj venkova,“ uvedl Matoušek.

Na pozici náměstkyně hejtmana, kterou dosud zastával Kubis, byla navržena dosavadní členka krajské rady Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), primátorka Karlových Varů. Kubis zároveň oznámil, že skončí ve funkci starosty Sokolova.

Do čela města by se měla vrátit poslankyně a dosavadní místostarostka Renata Oulehlová (ANO), která již v minulosti funkci starostky zastávala.

Kubis v sobotu řekl, že už měl předběžná jednání s pravděpodobnými ministry nové vlády a chce v této práci pokračovat. „Tématy jsou samozřejmě zdravotnictví, doprava, vysoká škola nebo i Krajské inovační centrum,“ dodal.

Zatímco definitivní schválení Kubise jako hejtmana by se mělo odehrát na zastupitelstvu Karlovarského kraje 8. prosince, v Sokolově se volba nového vedení města bude konat později, zřejmě 11. prosince. Kubis dnes ČTK řekl, že by měl zůstat neuvolněným členem rady města a zastupitelstvo si zvolí dalšího místostarostu.

Kubis v říjnových volbách do Sněmovny kandidoval na posledním, 14. místě kandidátky ANO, ale preferenčními hlasy se posunul na druhé místo kandidátky, a získal tak i poslanecký mandát.

Toho se ale po dohodě s kolegy z ANO vzdal. Kubis dlouhodobě mluvil o tom, že by se ve vysokých funkcích v samosprávě neměly funkce kumulovat a bylo by lépe, kdyby se politik věnoval jedné práci naplno. To nyní potvrdil i tím, že se rozhodl vzdát se funkce starosty v Sokolově.

Mračková Vildumetzová, která je zároveň senátorkou, se vzdala funkce hejtmanky ke 4. listopadu z rodinných důvodů. Kraj od té doby dočasně řídí statutární náměstek Martin Hurajčík (ANO).

Hejtmankou byla Mračková Vildumetzová poprvé od prosince 2016 do konce roku 2019, kdy ve funkci skončila kvůli těhotenství. Do Sněmovny byla zvolena v roce 2017, o čtyři roky později mandát obhájila. V roce 2024 se stala senátorkou, a tak se musela vzdát mandátu poslankyně.

Vstoupit do diskuse

Novým hejtmanem Karlovarského kraje bude starosta Sokolova Petr Kubis

Náměstek Petr Kubis bude mít v nové jednobarevné krajské radě ANO na starosti...

Doporučujeme

Česko-ruský paradox. Když jsme Rusům pomáhali s emigrací a platili za to stamiliony

Premium
Před sto lety jsme platili stamiliony, aby Rusové u nás mohli studovat, usadit...

Vrcholový kříž na Zugspitze musí nákladně opravit, turisté ho zničili samolepkami

Pozlacený vrcholový kříž na nejvyšší německé hoře, alpském vrcholku Zugspitze...

Malostranský zápisník

Válka o Okamuru u Moravce: kdo dnes reálně vládne Kavčím horám?

Miroslav Korecký

Trumpovy kalifornské plány na těžbu budí odpor. Plní kasy korporacím, tvrdí mnozí

Těžba ropy a zemního plynu, provoz a údržba produktovodů. To ve Wyomingu...

Komentář

Kauza Timura a jeho party bobtná. Ohrozí pozici Zelenského?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ukrajinský ministr energetiky Herman...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

Turek a Rajchl dělají ostudu, tvrdí Zdechovský. V Bruselu obavy nemají, řekl Knotek

Europoslanec Tomáš Zdechovský v Bratislavě (28. května 2025)

Nikdy jsem o tom veřejně nemluvil. Blažek popsal, jak po volbách jednal s Babišem

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek ve Sněmovně

Glosa

Třicet a dost! Datum spotřeby Euro Hockey Tour už vypršelo, je to nuda na pokračování

Český tým slaví gól Matěje Stránského v utkání se Švýcarskem.

To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody
To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody

Najít skutečně jemné vlhčené ubrousky pro citlivou dětskou pokožku je někdy opravdu oříšek. A co teprve když se k tomu přidá plenková dermatitida....

Pavla Kocourková získala nejvyšší belgické vyznamenání. Věnuje se veteránům

Nejvyšší belgické vyznamenání předal ve čtvrtek velvyslanec J. E. Jürgen van...

Názor

Armáda potřebuje více peněz na výzkum a vývoj. Zdá se, že si to nová vláda uvědomuje

Vojenský újezd Hradiště na Karlovarsku zažil další velké vojenské cvičení....

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.