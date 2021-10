ANO poprvé ochutnalo prohru, Piráty zaskočila volební anomálie a ve sněmovně skončila tradiční levice

Strategie pětice opozičních stran – ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů – netříštit síly a spojit se do dvou předvolebních koalic vyšla: nejenže mají koalice dohromady v dolní komoře pohodlnou většinu 109 mandátů, navíc Spolu (ODS, KD-ČSL a TOP 09) dokázalo hnutí ANO porazit.



Napínavé to bylo do poslední chvíle, výsledek těsný, ANO a Spolu obě překonaly 27 procent hlasů, nakonec díky voličům z velkých měst více hlasů získal trojblok s Petrem Fialou (ODS) v čele. „Volby jsou výsledkem slušné a hodnotové politiky. Kampaň vyryla do národa další zbytečnou jizvu a my ji chceme zacelit,“ řekl Fiala, když bylo zřejmé, že se svými spojenci Babiše porazil.



Pro ANO naopak dokončení sčítání přineslo hořké sousto. Do první třetiny spočtených okrsků to vypadalo, že Babišovo hnutí atakuje třicet procent a bude pohodlně první. Jenomže už v té fázi měla slušný zisk i koalice Spolu, a to byl signál, že půjde nahoru. Protože nejprve se sčítají malá města a obce, až pak to stihnou v těch velkých. Spolu zvítězilo v osmi krajích, ANO v šesti – ve všech případech jde o ty sudetské, pohraniční. Paradoxním účinkem přepočtu hlasů podle nového volebního zákona a poměrného zastoupení je, že ANO má o poslance víc než Spolu – je to 72 a 71 lidí, třebaže obdrželo méně hlasů.

Nebývale vysoká volební účast, přes 65 procent, prospěla protibabišovské opozici; je náležité ji tak nazývat, protože tudy vedla dělící a mobilizační linie. Jestli další vláda bude s ním, nebo bez něj. Především ve Spolu dokázali vybudit k účasti ty voliče, kteří běžně k volbám nechodí. „Hnutí ANO získalo v podstatě stejný počet hlasů jako posledně. Procentuální zisk je ale nižší, protože stoupl celkový počet voličů,“ vysvětloval v ČT analytik agentury Kantar Pavel Ranocha.

Navzdory výsledku a faktu, že Ústava nezná termín jako „vítěz voleb“, ta se zajímá výhradně o to, kdo dovede vládu opřít o sněmovní většinu, nebude další vývoj jednoduchý. Mluvčí Hradu už stihl oznámit, že prezident Miloš Zeman přijme v neděli v 11 hodin v Lánech Babiše. Budou-li platit Zemanova předchozí slova, nejspíš ho rovnou pověří sestavením vlády, třebaže to stávajícímu premiérovi početně nevychází. Vedle obou předvolebních koalic a ANO se do sněmovny dostal už jen Tomio Okamura a jeho SPD; obě hnutí nesloží dohromady přes nutnou stovku křesel ve sněmovně.

Ze štábu ANO už zazněly touhy sestavit vládu s ODS, aby vládli první s druhým. Tak se za to aspoň členové přimlouvali, když začalo být očividné, že nevyhrají. Jinou možnost ani nemají, než to aspoň zkoušet. Okamura už se dal slyšet, že by do vlády šel leda tehdy, když ANO svolí k vypsání referenda o odchodu z Evropské unie, což vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) označila za nepřípustné. A tichou podporu kabinetu ANO zase vyloučil Okamura.



Občanští demokraté, lidovci i TOP 09 odmítají, že by s ANO o vládě vůbec jednali. Slovy stvrzovali, že slíbili lidem změnu stylu i personálií a že to hodlají dodržet. „Vylučoval jsem ANO před volbami a vylučuji to i teď. Jak bych se mohl podívat do očí lidem, kteří takto silně podpořili změnu?,“ řekl po sečtení voleb Fiala.

Druhá z koalic skončila pod svým očekáváním, PiSt si věřil aspoň na dvacet procent, ale vyšlo z toho necelých šestnáct. Vůle voličů přinesla jedno ještě větší překvapení. Když Piráti a Starostové sepisovali smlouvu o spolupráci, jednoznačně měli větší sílu Piráti, a z toho taky vzešla podoba kandidátních listin. Vlivem kroužkování nezůstalo z původní verze skoro nic, voliči preferovali Starosty.

Ti získali 33 mandátů, jen o jeden méně než má ODS, zatímco Piráti vyšli z voleb se ziskem čtyř poslaneckých mandátů. To znamená, že ani nezvládnou sestavit vlastní poslanecký klub, protože ten musí čítat aspoň pět lidí; Piráti se proto nejspíš nechají adoptovat klubem STAN. Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan uvedl, že to nic nemění na společném postupu koalice: platí, že do vlády chtějí spolu, nebo vůbec. Teoreticky by totiž ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN nepotřebovali nikoho dalšího, většinu mají i tak.

Rozhovory se Zemanem týkající se povolebního uspořádání však dle Babiše seriózně začnou až od středy. „My jsme nejsilnější na mandáty. Výsledek je skvělý, ale že budeme druzí, jsme nečekali. Prohráli jsme kvůli Praze, Praha Babiše nesnáší. Pokud mě pan prezident pověří, budu vyjednávat, jak jsem slíbil,“ uvedl vpodvečer premiér v projevu, který se diametrálně lišil od čtyři roky staré euforie. Předseda ANO znovu připomněl, že se strany proti němu spojily s jediným cílem ho odstavit a že se nyní nehodí destabilizovat vládu, neboť doba je neklidná a těžká, třeba kvůli růst cen energií, problémům automobilového průmyslu.



Babiš upřesnil, že bude-li k tomu mít puvoár od Zemana, jako první osloví Spolu, a když ho odmítnou, bude se poptávat jinde. Možnost, že by se stal předsedou sněmovny, jak je to u druhé nesilnější strany zvykem, se vysmál. „Však víte, že neumím mluvit. Co bych tam dělal? Sněmovna je pro mě peklo, to je katastrofa. To je pokus o vtip. To určitě ne. Já jsem manažer, moje místo je ve vládě,“ odbyl danou možnost. V opozici dle svých slov sedět nehodlá, to by odešel.



Volby byly zlomové i v dalších ohledech. Poprvé od roku 1992 nebude mít zastoupení ve sněmovně ČSSD, nejstarší česká politická strana. Nepřekonala pět procent, z dolní komory vypadává a Jan Hamáček rezignuje na post předsedy. Partaj čeká velká debata o tom, jestli a jaké je její místo na nynější politické scéně.

Výsledky zúčtovaly taky s porevolučním restem: vypoklonkovaly z Parlamentu komunisty, i jejich předseda Vojtěch Filip už rezignoval, byť u něj jde jen o potvrzení toho, co deklaroval před volbami. V Senátu už nějaký čas nemají nikoho a až se ustaví nová sněmovna, i ta bude komunistů-prostá. V Evropském parlamentu je reprezentuje jediná Kateřina Konečná, ta už oznámila na předsedkyni strany.

Co bude dál? Nejprve se musí ustavit sněmovna, to bude první bod, kam se nové uspořádání propíše. Jelikož mají koalice většinu, budou si nejspíš nárokovat post předsedy sněmovny. Je to i strategické: právě šéf dolní komory má právo třetího pokusu jmenování premiéra, když ty dva prezidentovy nevyjdou. Nechat Babiše vládnout bez důvěry dolní komory může nechat Zeman dvakrát, zabránit mu v tom nejde, třebaže to duchu Ústavy odporuje. Pokud se spojení koalic nerozklíží, nemůže tak ale zabránit vzniku jejich vlády, maximálně ji o několik měsíců oddálit.