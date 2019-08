ANO si během letních prázdnin polepšilo, volby by vyhrálo s 29,5 %. Padala ČSSD

Praha Volby by podle agentury Median v srpnu vyhrálo hnutí ANO s 29,5 %. Od července si mírně polepšilo, podobně jako druzí Piráti s 14,5 % a třetí ODS s 13 %. Nad pětiprocentní hranici se vyšplhala TOP 09. Ostatní strany si naopak pohoršily, nejvíce ČSSD, která spadla z červencových osmi procent na 6,5 %. Ve Sněmovně by zůstalo devět uskupení.

ANO podle agentury v srpnu zastavilo dva měsíce trvající mírný pokles preferencí, zatímco ČSSD se vrátila na podobnou hodnotu preferencí jako v červnu. Piráti se naopak druhý měsíc za sebou drží na pozici nejsilnější opoziční strany, přestože i ODS o půl procentního bodu posílila.

Pod pomyslnými stupni vítězů by skončila SPD s 8,5 %, pohybuje se tak mírně pod úrovní výsledku z minulých sněmovních voleb. KSČM pokračovala v mírném poklesu a je na tom s šesti procenty stejně jako v květnu, uvedl Median.

Z trojice zbývajících uskupení by TOP 09 získala v srpnu 5,5 %, lidovci se Starosty po pěti procentech hlasů. S ohledem na potenciální výši zisků a na statistickou odchylku mají všechna tři seskupení podobnou šanci na vstup do Sněmovny, konstatovala agentura. Statistická odchylka je v průzkumu Medianu plus minus 1,5 % bodu u malých stran a tři procentní body u velkých stran.