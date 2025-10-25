Program vlády ANO, SPD a Motoristů je na světě. Finiš online, možné jen dílčí změny

„Jsme dohodnuti na úrovni toho vyjednávacího týmu,“ uvedl Havlíček. Předpokládá, že program proberou stranická vedení a bude do něj možná nutné ještě promítnout výsledky těchto debat. „Ale troufám si tvrdit, že v zásadě jsme hotovi,“ prohlásil místopředseda ANO.
S vyjednáváním je spokojený i Petr Macinka, který zmínil, že nyní řešili zejména vědu a digitalizaci.
Hnutí ANO, SPD a Motoristé se již dříve dohodli na rozdělení resortů ve vládě, která by měla mít 16 členů. V kabinetu má mít devět křesel hnutí ANO, tři SPD a čtyři Motoristé.
ANO má mít kromě premiéra ministry financí, průmyslu, zdravotnictví, práce, školství, vnitra, pro místní rozvoj a spravedlnosti. Odborníci nominovaní za SPD budou v čele obrany, zemědělství a dopravy. Motoristé získají ministerstva zahraničí, kultury, životního prostředí a budou mít nového ministra sportu, prevence a zdraví.
O dílčích kapitolách jednali celý týden
V sobotu zástupci stran o programu pro vědu a digitalizaci o víkendu vyjednávali online, k tématům patřilo i zajištění kyberbezpečnosti s ohledem na hybridní hrozby. „O digitalizaci jednáme digitálně,“ řekl k formátu jednání předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný.
Vyjednavači vznikající koalice diskutovali v uplynulých dnech o prioritách v oblastech, které odpovídají jednotlivým ministerstvům. Programové prohlášení mají podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka hotové zhruba z 95 procent. Předseda ANO a pravděpodobně budoucí premiér Andrej Babiš má s výsledky vyjednávání v pondělí seznámit prezidenta Petra Pavla.