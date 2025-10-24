ANO, SPD a Motoristé budou jednat i o diplomacii. Na scénu se vrací Turek

Turek se po jednání s šéfem ANO Andrejem Babišem, který sestavuje vládu, omluvil všem, koho se mohly dotknout úryvky některých jeho starších vyjádření na sociálních sítích,
Policie přitom také řešila jeho vyhrožování pracovníkovi saúdskoarabské ambasády. Za stěrač auta mu dal obrázek šibenice a na vůz položil loveckou nábojnici. Vyplývá to z tehdejšího policejního vyšetřování.
„Pokud je to realita, je to věc velmi zavrženíhodná,“ řekla tehdy místopředsedkyně ANO Alena Schillerová.
Turek také podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také narážky na vůdce nacistického Německa Adolfa Hitlera a italského fašistického diktátora Benita Mussoliniho.
„Pokud by se ukázalo, že citace, které se objevují v médiích, jsou autentické, podle mého názoru by ho to diskvalifikovalo z jakékoli ministerské pozice,“ řekl prezident Petr Pavel. Právě za ním v pondělí zamíří Babiš a bude ho informovat o výsledcích dosavadního jednání o vládě. Podle prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka ale ještě prezidentovi nepřinese seznam ministrů, které navrhuje.
Referendum se nemá týkat mezinárodních závazků vyplývajících z členství v EU a NATO
Do programového prohlášení vznikající vlády se má dostat pasáž bořící snahu hnutí SPD Tomia Okamury odmítnout členství v EU a NATO.
Strany jednající o vládě budou usilovat o přijetí zákona o referendu, ale nikoli podle představy těch, kdo EU a NATO zpochybňují. Okamura přiznal, že si SPD musí počkat na lepší volební výsledek.
„Shodu jsme našli poměrně rychle, my sami usilovali o zákon o referendu. Objeví se to v programovém prohlášení s explicitní podmínkou, že se to nebude týkat mezinárodních závazků vyplývajících z členství v EU a NATO,“ řekla místopředsedkyně ANO Alena Schillerová.
Strany vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů sobě považují a prioritu rozvoj vztahů se státy Visegrádské čtyřky. K nim vedle Česka patří Slovensko, Polsko a Maďarsko.
V4 rozdělil postoj k válce, kterou rozpoutala armáda ruského diktátora Vladimira Putina proti Ukrajině na jejím území. Zatímco Česko a Polsko se snaží napadené zemi pomáhat, Maďarsko i Slovensko volí vůči Ukrajině odlišnou politiku.
Jak to dopadne s poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas?
Ve svých volebních programech slibovaly všechny tři strany, které jednají o nové vládě, v oblasti kultury změny televizních a rozhlasových poplatků. ANO a SPD slibovaly jejich úplné zrušení. Českou televizi a Český rozhlas by platily ze státního rozpočtu, což znamená, že by na ně lidé fakticky přispívali dál, ale jinou formou, z odvedených daní.
„Samozřejmě, že to plánujeme, ale nejdřív musíme mít zákon, kde je možno Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat Nejvyšším kontrolním úřadem,“ řekl Andrej Babiš ve videopodcastu Sorry jako.
Na otázku, zda plánuje zrušit koncesionářské poplatky a čím budou nahrazeny, odpovídal předseda ANO v pořadu, který zveřejnil na sociálních sítích před svou čtyřdenní dovolenou.
„Platí to, že chceme udělat to, co udělalo sedmnáct zemí v Evropské unii. Přejít z koncesionářských poplatků na rozpočtové financování, nebude to budit takové emoce,“ doplnil první místopředseda ANO Karel Havlíček. Babiš mu přitakal: „Přesně tak.“
Umožnit kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu Nejvyšším kontrolním úřadem má novela Ústavy, kterou minulý týden začal projednávat Senát jako společný návrh zákonodárců napříč stranami. Poslancům by horní komora mohla dokument poslat na příští schůzi, která se uskuteční 26. listopadu.
Plány ANO a SPD mohou narazit u třetího partnera rodící se koalice. „Nechceme, aby veřejnoprávní média byla financována přímo ze státního rozpočtu – tím by se stala vládními,“ uvádějí Motoristé sobě ve svém programu. Za nepřijatelné ale považují vybírání koncesionářských poplatků z telefonů a tabletů.
Takový vztah diváka či posluchače s dodavatelem programu je mírně řečeno toxický a měl by se urychleně změnit,“ napsal na síti X poslanec za Motoristy sobě a možný kandidát na ministra kultury Oto Klempíř.
ANO také ve volebním programu hovoří o sloučení ČT a Českého rozhlasu do jednoho subjektu. SPD by je do jedné instituce spojila i s ČTK.
Podle Klempíře existuje prostor pro úspory jak v České televizi, tak v Českém rozhlase, nikoli však ve slučování odlišných médií.