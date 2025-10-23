Babiš už podle Okamury zná kandidáty SPD do vlády a jednal s nimi

SPD do vlády nevyšle politiky, ale nestraníky, na nichž se shodne s Babišem.
Podle dohody ve vznikající koalici má mít v budoucím kabinetu hnutí ANO devět křesel včetně premiéra, SPD tři a Motoristé čtyři.
Zemědělství by mohl vést bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán. V souvislosti s resortem obrany se nejvíce hovoří o generálovi Jaromíru Zůnovi, který byl protikandidátem Karla Řehky na pozici náčelníka generálního štábu Armády ČR a poté, co byl vybrán Řehka, působil jako vojenský přidělenec v Pekingu.
V případě dopravy se spekuluje zejména o současném generálním řediteli Železnic Slovenskej republiky Ivanu Bednárikovi. V letech 2014 až 2020 byl předsedou představenstva ČD Cargo, poté do února 2022 generálním ředitelem a předsedou představenstva Českých drah.
Jedná se o programu v oblasti justice, životním prostředí a bydlení
Jednání zástupců ANO, SPD a Motoristů o programu vznikající vlády pokračují ve čtvrtek debatami v oblastech justice, životního prostředí a místního rozvoje. V oblasti justice se strany podle svých programů shodují na potřebě omezit trestání za názory.
Prosazují i zpřísnění trestů za násilí na dětech a týrání zvířat. Soustředit se chtějí také na podmínky ve vězeňství.
V čele resortu spravedlnosti má podle dohody ANO, SPD a Motoristů usednout zástupce hnutí ANO.
O programu chtějí strany vyjednávat do konce týdne. Výsledky by měl v pondělí předseda ANO a kandidát na premiéra Andrej Babiš představit prezidentu Petru Pavlovi.
Přes víkend si to načtu, řekl Babiš
Babiš ve videu na sociálních sítích uvedl, že pokud by se nepodařilo s SPD a Motoristy dohodnout ve všech programových kapitolách, budou jednání pokračovat příští týden. „Já si to přes víkend načtu,“ řekl Babiš, který se v pátek vrací z několikadenní dovolené.
V programu týkajícím se životního prostředí se ANO, SPD a Motoristé shodují v kritice současné podoby Green Dealu a odmítají systém emisních povolenek i jeho rozšíření na dopravu a domácnosti.
Motoristé chtějí řešit otázku zelených dotací
Motoristé, kterým má připadnout ministerstvo životního prostředí, chtějí řešit otázku tzv. zelených dotací. „A to tak, aby různé zelené politiky z Evropské unie neovlivňovaly politiku zde a nezhoršovaly ani nezdražovaly život našim občanům,“ uvedl šéf poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný. Týká se to podle něj například emisních povolenek ETS2.
První místopředseda ANO Karel Havlíček a šéf SPD Tomio Okamura zopakovali, že nová vláda odmítne zavést do českého práva nové emisní povolenky ETS2 – i za cenu sankcí ze strany Evropské komise.
Šéf Motoristů sobě Petr Macinka, který je kandidátem na ministra životního prostředí, už před volbami prohlásil, že chce vypovědět pařížskou klimatickou dohodu podobně jako americký prezident Donald Trump. Takový krok by musel schválit parlament, pokud by o tom Macinka přesvědčil i budoucí koaliční partnery. Před volbami rovněž uvedl, že by ho lákalo „provést kontrarevoluci“ na ministerstvu životního prostředí. „Se zelenými živly bychom si poradili,“ prohlásil tehdy.
Ekologickým organizacím vadí, že by ministrem životního prostředí měl být zástupce Motoristů sobě. Své výhrady sdělily osobně Babišovi a tisíce lidí proti tomu protestovaly i na Hradčanském náměstí v Praze. Podle demonstrantů strana popírá vědecká fakta o klimatické krizi a její účast ve vedení resortu by ohrozila ochranu české přírody.
Macinka se rovněž netají tím, že chce zrušit teprve v červnu vyhlášenou chráněnou krajinnou oblast Soutok na Břeclavsku. V této otázce může být ve střetu zájmů – jeho strana totiž před volbami dostala milionový dar od podnikatele, který dlouhodobě proti vyhlášení oblasti vystupuje. Ta totiž zasahuje i do třetiny jeho rozsáhlé Obory Obelisk.
ANO chce urychlenou změnu stavebního zákona
V oblasti bydlení se strany jednající o vládě již předběžně shodly na urychlené změně stavebního zákona. ANO se chce vrátit k dřívější verzi zákona s centrálním stavebním úřadem. Vláda pětikoalice, která nastoupila po volbách v roce 2021, tehdejší návrh hnutí ANO odmítla.
Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová označila bydlení za klíčovou prioritu. „Šli jsme do voleb s tím, že vyřešíme krizi bydlení,“ řekla.
Podle Havlíčka má ANO novelu stavebního zákona připravenou a během 14 dnů ji představí profesním svazům a spolkům.
Ministerstvo pro místní rozvoj má podle dohody řídit zástupce ANO. Vítěz voleb ho plánuje časem spojit s ministerstvem průmyslu do jednoho celku – ministerstva hospodářství. K tomu je ale nutné prosadit změnu kompetenčního zákona.