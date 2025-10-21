ANO, SPD a Motoristé si plácnou na návrat věku odchodu do důchodu na 65 let

Při diskusi o programu v oblasti zdravotnictví bude na stole návrh Motoristů, aby u léků na předpis byla nulová sazba DPH.
„Placené zdravotnictví skrze různé nadstandardy odmítáme,“ píše se ve volebním programu ANO a obdobně SPD v tom svém píše, že bude trvat na dostupné zdravotní péči pro občany ČR hrazené z prostředků zdravotního pojištění a že bude bránit zvyšování přímých plateb pacientů.
Oproti tomu Motoristé do svého programu napsali: „Pacientům umožníme dobrovolně si legálně připlatit na doposud nehrazené nebo částečně hrazené služby nebo zdravotnické prostředky formou doplatku rozdílu mezi úhradou od pojišťovny a plnou cenou.“
SPD bude jen těžko prosazovat svůj slib, že je třeba co nejdříve ukončit členství Česka ve Světové zdravotnické organizaci (WHO).
Debata o programu budoucí vlády, kterou se snaží vytvořit vítěz voleb, předseda ANO Andrej Babiš, má trvat do konce pracovního týdne, kdy strany chtějí po uzavření všech kapitol komentovat programové dohody. Příští týden by program mohl představit Babiš prezidentovi Petru Pavlovi.
V pondělí se politici ANO, SPD a Motoristů věnovali financím, průmyslu a obraně. Podle prvního místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka a šéfa poslance Motoristů Borise Šťastného strany zásadní překážky nenašly. Od ledna budou chtít strany nové koalice přenést platbu za obnovitelné zdroje energie z občanů a firem na stát a zlevnit domácnostem i firmám elektřinu.
Strany se již shodly, že ANO má mít v nové vládě devět křesel včetně pozice premiéra, SPD tři křesla a Motoristé čtyři. Kromě toho má SPD získat pozici předsedy Sněmovny pro předsedu Tomia Okamuru.