ANO i Kalousek vytýkají vládě, že tají rozpis příjmů a výdajů rozpočtu

„Že si Zbyněk Stanjura udělal z rozpočtových pravidel trhací kalendář už víme. Tajení rozpočtového procesu a nesplnění jednoho z hlavních úkolů ministerstva financí, kterým je rozepsání příjmů a výdajů kapitolám do 30. června, už ale přejít nelze. Na tahu je šéf Národní rozpočtové vlády Mojmír Hampl,“ uvedla na sociální síti X Schillerová.

O svých výhradách k přípravě státního rozpočtu na příští rok bude moci hovořit i na tiskové konferenci stínové vlády ANO v 10:30, kterou odvysílá portál iDNES.cz přímým přenosem.

Ve středu při jednání rozpočtového výboru Sněmovny se ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS ptát nemohla. Nedorazil. Jednání výboru se ale částečně krylo i s jednáním vlády.

„Rozepsat limity k 30. 6 je zákonná povinnost ministerstva financí. Stát může utajovat před veřejností jen to, co utajovat musí. Neexistuje důvod, proč tyto údaje tajit a v minulosti je také nikdo netajil. Pokud stačí, že se ministři dohodnou, že něco lidem neřeknou, tak je to jen zvůle a arogance moci, ne zákonné důvody,“ vytkl vládě také exministr financí Kalousek. Líbit si to podle něj nesmějí dát ani média, ani všichni ostatní.

ANO může také potvrdit svou nominaci do vyšetřovací komise ke střelbě na fakultě

ANO by také na tiskové konferenci stínové vlády mohlo potvrdit svou nominaci do parlamentní vyšetřovací komise ke střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy před vánočními svátky.

Při útoku studenta fakulty zahynulo před Vánoci 14 lidí a dalších 25 bylo zraněno. Pachatel pak spáchal sebevraždu.

Návrh ANO na zřízení komise schválili poslanci poslanci minulý týden. Komise bude mít deset členů, z toho ANO, ODS a STAN po dvou a ostatní kluby jednoho zástupce. Komisi požadovali poslanci ANO kvůli prošetření postupu policie před tragickou událostí.

Složení komise by měli poslanci schvalovat příští týden. ANO by do ní mohlo vyslat poslance Jiřího Maška a Helenu Válkovou. ODS Karla Haase a Pavla Kašníka, který by mohl komise podle předběžné dohody vést, STAN Petra Letochu a Martina Exnera, lidovci Michaela Kohajdu, TOP 09 Michaela Zunu, Piráti Kláru Kocmanovou a SPD Radka Kotena.