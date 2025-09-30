Babiš zklamal pražské příznivce. Proč nepřijel? smutnili na mítinku ANO

První mítink začal po osmé ráno v Uhříněvsi, odtud se na desátou politici ANO přesunuli na Budějovické náměstí před radnici Prahy 4. Tam Karla Havlíčka přivítali zástupci místní buňky ANO a dvě desítky důchodců. Místopředseda ANO zápolil s mikrofonem, otázky kandidáty převážně hladily po srsti. Lidé se hlavně ptali, kdy dorazí předseda Babiš, který nakonec přijel později. Jediná kritická otázka zazněla na jeho možný střet zájmů. Babiš slíbil, že dostojí zákonu.
Předsedu ANO překvapil snad jen dotaz na další zastávce, na Sofijském náměstí v Modřanech. „Pane Babiš, můžete nám zařídit legální stěnu na graffiti?“ zeptal se mladý muž v kšiltovce. „To musíte na komunální politiky, je tu někdo?“ odpověděl Babiš. „My ji tu, pane předsedo, samozřejmě máme,“ zazněla pohotová odpověď od zástupců ANO v Praze 12. „To je dobře. Ale prosím vás, jen na ni nemalujte Babiše, ještě by vám ji někdo zbořil,“ zavtipkoval šéf ANO.
Dorazil i jeden odpůrce, stihl dvakrát vykřiknout lhář, jednou zloděj a estébák a už u něj stála policejní hlídka. Po zkušenostech ze severní Moravy, kde Babiše udeřili holí, nenechávali pražští policisté nic náhodě. Vyzvali mladého muže ke slušnosti, ten zasalutoval a odešel.
Všude byla tlačenice o podpis na některý z propagačních materiálů nebo o selfíčko s politikem. Na Budějovické musel do auta pro další knihy poslanec Patrik Nacher, v Modřanech zase rychle došla trička. „Proč máte jen velikost M?“ brblal jeden ze sympatizantů. V Modřanech se s Babišem fotila celá školní třída, odskočila si sem s učitelem z hodiny občanské nauky.
Za Babišem na Opatov? To nejedu
Po poledni se hnutí ANO přesunulo na Palackého náměstí v Praze. Na místo dorazily nižší desítky příznivců. Přestože program původně sliboval přítomnost šéfa hnutí Andreje Babiše, voliče přijel pozdravit akorát lídr pražské kandidátky Karel Havlíček. „Pan Babiš kvůli dopravě nakonec nemohl přijet,“ vysvětloval jedné z návštěvnic.
„Já jsem vaše volička, já jsem se na něj tak těšila. Jak kvůli dopravě, však vy jste taky přijel autem, ne? To jste to mohli napsat alespoň na Facebooku,“ vyčítala na pražském mítinku přibližně padesátiletá žena Havlíčkovi.
Ten se ženě sice snažil vysvětlit, že Babiše může vidět ještě na dětském dni na Opatově, s nabídkou ale neuspěl. „Jakože se mám sbalit a teď vyrazit na Opatov? To nejedu,“ reagovala.
Zklamaných lidí, především seniorského věku, kteří se dotazovali na to, proč nedorazil i šéf hnutí, bylo nakonec hodně. Poté, co si fanoušci u stánku vzali trička, čepice nebo jiné předměty s logem hnutí, přesunula se většina z nich do fronty na Karla Havlíčka. Ten jim rozdával podepsané fotky se psem Betynou nebo s nimi prohodil pár slov. Mezi nimi byl i muž kolem padesátky. „Pane Havlíčku, já se jmenuji také Karel Havlíček,“ pochlubil se mu.
I na Palackého náměstí se Havlíček dostal k mikrofonu, do kterého odříkal téměř totožný monolog, který dopoledne zazněl v Modřanech. „Mobilizujte známé a přijďte volit!“ apeloval na přítomné.
Na místo přišel také jeden odpůrce s plakáty „Po nás potopa“ v ruce. „Jo, tenhle pán za námi chodí,“ reagoval Havlíček. Muž mu vyčetl například to, že poslanec Radek Vondráček uvedl, že by hnutí ANO po volbách chtělo odblokovat ruskou propagandistickou televizi. „To jste si špatně interpretoval,“ opáčil mu Havlíček.