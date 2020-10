ANO vyhrálo v deseti krajích, na hejtmana může pomýšlet ve třech. Trendem voleb je obcházení vítěze

Praha Ve sportu to stojí jasně: kdo podá nejlepší výkon, dostane zlatou medaili. V politice tak přímá pravidla neplatí – stříbrný s bronzovým se mohou spojit a vavříny nasadit na svoje hlavy.

V letošním vypořádání krajských voleb se daný jev uplatňuje obzvlášť silně: v osmi krajích z třinácti se minimálně jednalo o tom, že vláda by mohla být bez vítěze, v části už je jasné, že to tak bude. Nejvíc se to děje na úkor ANO, vyhrálo v deseti krajích, nicméně jen ve třech hraje prim ve skládání vlády: v Moravskoslezském jistě bude pokračovat hejtman Ivo Vondrák. Úspěšnému dovršení se hnutí blíží na Zlínsku a Ústecku.



To na Vysočině a v Jihomoravském kraji nabídlo vítězné ANO ostatním dokonce post hejtmana, aby nebylo rovnou z oslav výhry přesazeno do studených opozičních lavic. „Měla by být respektována vůle občanů, vítěz by měl mít zastoupení v koalici. Jeho obcházení považujeme za podraz na voliče, proto jsme nuceni nabídnout toto řešení,“ uvedl lídr ANO na Vysočině Martin Kukla.

Na jižní Moravě už je na podobný krok podle všeho pozdě, hejtmanského postu se pravděpodobně ujme Jan Grolich z druhých lidovců.

Spojení poražených hrozilo odstavit i ODS v Královéhradeckém kraji, kde záleželo na Pirátech. Vedle ODS je lákalo i ANO a ČSSD, od nich Piráti dostali nabídku na hejtmana. Odpoledne se rozhodli, že vítěze neobejdou a umožní Martinu Červíčkovi (ODS), aby se stal pánem tamního regionu. „Snažíme se co nejvíc prosadit náš program, na základě jednání soudíme, že ODS je nám bližší,“ řekl Pirát Pavel Bulíček.

Dramatické kličky nabrala jednání i v Plzeňském a Jihočeském kraji. V prvním vyhrálo ANO s ODS v zádech, ale třetí a čtvrtí STAN s Piráty se spojili, což z nich učinilo nejsilnější subjekt.

Na jihu Čech mají ANO i ODS po 12 mandátech, obě strany si nárokují hejtmana, testuje se i možnost staronové koalice okolo ČSSD. V pondělí pozdě večer vše nasvědčovalo tomu, že na jihu Čech nakonec bude asi koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09, ČSSD a Jihočeši 2012, přičemž hejtmanem bude Martin Kuba z ODS. V úterý podepíšou zmíněné strany dle ODS memorandum o spolupráci.

Hotovo bez „zlatého medailisty“ je po pondělku v Pardubickém kraji. Hnutí ANO tu vyhrálo už před čtyřmi lety a teď stejně jako tenkrát na to může leda vzpomínat v opozici. Hejtmanem i nadále zůstane sociální demokrat Martin Netolický s vládou poskládanou z již ozkoušených partnerů. „Stávající podoba koalice odpovídá výsledku voleb. Koalice získala v absolutních číslech dokonce polovinu hlasů,“ řekl Netolický s tím, že ANO je pro něj nečitelné.



Z favorita oběť

Do pozice nejvzácnějšího kusu se, podobně jako Piráti v Hradci Králové, dostala ODS v Olomouckém kraji. ANO zvítězilo, ale většinu si začaly obratem skládat Spojené síly, které vede lidovecký předseda Marian Jurečka. Bez zastupitelů ODS si neporadí ani jedna parta.

Lidovci nabízejí širokou koalici, kde na ODS zbude méně pravomocí a postů, ANO menšinovou dvouvládu, kde by toho na stranu vyšlo podstatně víc. Olomoucká ODS je rozštíplá v otázce spojení s ANO, notabene když by to nejspíš nádavkem znamenalo ještě tichou podporu SPD.

Politiku nelze dělat bez spojenců, nedosáhne-li strana na většinu sama. Sestavení vlády bez toho, kdo byl první, nic nezapovídá, ale ve voličích zanechává pocit nespravedlnosti a vlažní podporovatelé se mohou změnit v zatvrzelé, vidí-li, že z jejich favorita se stává oběť. První možnou fakturu v tomto směru vystaví sněmovní volby v příštím roce.