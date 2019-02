ANO do eurovoleb vysílá dalšího „ragbistu“. Teličku může nahradit Bžoch

PRAHA Před pěti lety vedl kandidátku hnutí ANO do evropských voleb někdejší šéf českého ragby Pavel Telička. Nyní má do Bruselu nakročeno jiný vyznavač tohoto sportu: Jaroslav Bžoch. Za méně než čtyři měsíce bude zřejmé, kdo prošel sítem evropských voleb a získá místo mezi 21 europoslanci za Česko. Vládní hnutí ANO, jež z minulých voleb obhajuje čtyři mandáty, však – na rozdíl třeba od opoziční ODS či Pirátů – dosud soupisku kandidátů nezveřejnilo. Definitivně by se mělo rozhodnout na stranickém sjezdu 17. února. Už nyní se ale rýsují vážní adepti.

Jak zjistily LN, jednou z nových tváří kandidátní listiny by se mohl stát Jaroslav Bžoch, poslanec za Ústecký kraj a člen ragbistického týmu Krupka Dragons. Že by jeho jméno mělo figurovat na třetím místě kandidátky, potvrdily hned čtyři zdroje redakce zevnitř ANO. „Rád bych kandidoval, ale soupiska není definitivní,“ řekl včera stručně Bžoch. Ve sněmovně je sice nováčkem, ale zasedá ve výboru pro evropské záležitosti a je též členem zahraničního výboru. V případě zvolení do europarlamentu by rád usedl ve výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.



„Lidská práva jsou mi blízká. Výbor se zabývá i migrací, což bude i do budoucna velké téma. Migraci jsem měl v ANO na starosti,“ popsal Bžoch, jenž byl vletech 2007–2011 členem ODS.

V minulosti byl pětatřicetiletý politik také zastupitelem Teplic. Pokud by se dostal do Evropského parlamentu a opustil sněmovnu, jeho křeslo by v ní zaujal náhradník Zdeněk Plecitý.

Bruselské spojky

Před pěti lety vedl kandidátku ANO do „Bruselu“ Pavel Telička, který se následně stal dokonce místopředsedou Evropského parlamentu. Později se však názorově rozešel s lídrem hnutí Andrejem Babišem. Ten nyní do čela kandidátky podpořil Ditu Charanzovou, jež získala důvěru i z řady krajských sněmů ANO. Bývalá diplomatka za ANO do europarlamentu úspěšně kandidovala už v roce 2014; zastává funkci místopředsedkyně výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Od listopadu 2018 je také místopředsedkyní evropské frakce Aliance liberálů a demokratů (ALDE), jíž je ANO součástí. Charanzová se bruselské politice věnuje dlouhodobě, v letech 2005 až 2009 pracovala na stálém zastoupení České republiky při EU.

Působení Charanzové si předloni všiml i vlivný web Politico.eu, jenž českou političku zařadil mezi dvacet žen, které hýbou Unií.

„Chceme volby vyhrát. Nechci však říkat, co se stane, když nedostaneme nějaké procento hlasů,“ řekla LN Charanzová. V rámci frakce ALDE se prý snaží, aby nesílily hlasy „více Bruselu za každou cenu“, prosazuje spíš víc „selského rozumu“. Do budoucna nevylučuje intenzivnější spolupráci se stranou francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Šéf si to ohlídá

Nominace z krajských organizací získala i další europoslankyně ANO, Martina Dlabajová. Mezi jmény pro eurokandidátku rovněž figuruje jihočeská poslankyně Radka Maxová nebo starostové Kamila Bláhová a Jan Jarolím.

Definitivní slovo bude mít předsednictvo ANO. Charanzová nechtěla komentovat jména případných dalších kandidátů. „Máme seznam zájemců, finišujeme s přípravami soupisky. Nemyslím si však, že kandidátku sestavíme jen ze členů hnutí ANO. Není to ale ve fázi, abych vám říkala jména,“ uvedla Charanzová, jež sama členkou hnutí není.

V polovině ledna se objevilo šetření agentury STEM a právě Charanzová spolu s Dlabajovou z něj vyšly jako nepříliš známé europoslankyně. Charanzová však upozornila, že data pro zmíněný průzkum agentura sbírala loni v říjnu, tedy před více než dvěma měsíci. Dosavadní průzkumy ve vztahu k eurovolbám pak politička nepokládá za příliš vypovídající, většina stran se jimi prý začne vážně zabývat teprve v příštích týdnech.

Lídr ANO Babiš už vloni oznámil, že se chce v kampani k eurovolbám víc osobně angažovat.

Volby do Evropského parlamentu se v Česku uskuteční ve dnech 24. a 25. května, vybírat budeme 21 nových poslanců. Volí se poměrným systémem, to znamená, že strana musí získat minimálně pět procent hlasů, aby měla na křeslo v europarlamentu nárok.