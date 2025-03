Politik ANO se zbraní ve Sněmovně mlčí. Jestli nerezignuje, vyloučíme ho, řekl Havlíček

Starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha Sobě) řekl, že zatím rezignační dopis neobdržel.

Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová na tiskové konferenci uvedla, že nejvyšší vedení Suchánka neznalo. „Pokud dává kterýkoli poslanec souhlas s tím, aby měl někdo z jeho okolí vstup do Poslanecké sněmovny, tak by toho člověka měl bezesporu znát,“ podotkla.

Suchánek byl poradcem poslankyně ANO Heleny Válkové, která informovala, že veškerou spolupráci s ním ukončila a zamezila i tomu, aby měl vstup do Sněmovny, dodala Schillerová. „Pokud nerezignuje, bude vyloučen,“ řekl Havlíček.

„Pan Suchánek s námi od včerejška vůbec nekomunikuje. Nezvedá telefon ani neodpovídá na SMS. Vyzvali jsme ho již včera k rezignaci na všechny funkce. Protože nekomunikuje, požádal jsem dnes vedení hnutí o jeho vyloučení na dalším předsednictvu,“ sdělil Prokop.

V případě, že se Suchánek zastupitelského mandátu nevzdá, bude podle Prokopa před příští schůzí vyloučen z klubu ANO. Nyní je jeho předsedou. Nejbližší schůze zastupitelstva Prahy 7 je naplánovaná na 14. dubna.

Krátkou střelnou zbraň přinesl Suchánek do Sněmovny v úterý a zapomněl ji na jedné z toalet. Když si to uvědomil, nemohl ji na toaletách najít. Oznámil to proto ochranné službě. Ta začala po zbrani pátrat. Kolem 19:00 byli policisté upozorněni jedním z poslanců, že se nachází na jiné toaletě.