Bomba nastražená na policejní služebně? Policie prověřuje anonymní výhrůžky

V krátké době je to druhá hromadná bombová výhrůžka. V pondělí anonym hrozil uložením bomby stovkám úřadů, obchodních center a dalších budov po celé zemi. I tehdy hodnotila policie závažnost hrozby jako nízkou.
„Další vlna výhružek, která byla rozeslána prostřednictvím e-mailů. Tentokrát pisatel vyhrožuje, že nastražil výbušný systém na jednu z našich služeben,“ uvedli policisté.
„Opatření přijímáme za provozu a i v tomto případě hodnotíme její relevanci (výhrůžky, pozn. red.) jako nízkou,“ doplnili.
Pondělní výhrůžka se týkala asi 400 míst. Policisté postupně kontaktovali jejich provozovatele a objekty kontrolovali za běžného provozu. Zda může mít dnešní hrozba stejného autora jako pondělní, policie neuvedla.
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27. července 2026