Bomba nastražená na policejní služebně? Policie prověřuje anonymní výhrůžky

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  19:58aktualizováno  19:58
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
7 fotografií
Anonym vyhrožuje uložením bomby na některé z policejních služeben. Pisatel rozeslal výhrůžky e-mailem, riziko je podle policie nízké. Policisté to ve středu oznámili na síti X. Více informací zatím nezveřejnili.

V krátké době je to druhá hromadná bombová výhrůžka. V pondělí anonym hrozil uložením bomby stovkám úřadů, obchodních center a dalších budov po celé zemi. I tehdy hodnotila policie závažnost hrozby jako nízkou.

„Další vlna výhružek, která byla rozeslána prostřednictvím e-mailů. Tentokrát pisatel vyhrožuje, že nastražil výbušný systém na jednu z našich služeben,“ uvedli policisté.

„Opatření přijímáme za provozu a i v tomto případě hodnotíme její relevanci (výhrůžky, pozn. red.) jako nízkou,“ doplnili.

Pondělní výhrůžka se týkala asi 400 míst. Policisté postupně kontaktovali jejich provozovatele a objekty kontrolovali za běžného provozu. Zda může mít dnešní hrozba stejného autora jako pondělní, policie neuvedla.

27. července 2026
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