Antibiotika budou patřit mezi hmotné rezervy. Stát vyhlásil výběrové řízení

Léky by nebyly ve státních skladech, ale správa by je měla rezervované u distributora. Až v případě výpadku by antibiotika nakoupila. Ve státních rezervách jsou například paliva či základní potraviny pro pokrytí výpadků v krizových situacích a také technika potřebná ve chvílích, kdy nastanou povodně nebo extrémní sucha.

Do rezerv plánuje stát získat podle TV Nova dohromady asi 1,5 milionu balení 15 druhů antibiotik. „Máme vypsáno první výběrové řízení na celkem 138 tisíc balení. Předpokládáme, že kolem 10. února budeme mít vyhodnocení podání nabídek. Jsou osloveni tři největší distributoři v České republice,“ řekl televizi Švagr.

„My si u dodavatele objednáme a zarezervujeme příslušnou položku. A v případě, že dojde k nějakému krizovému stavu, tak teprve tehdy ji odkoupíme do státního vlastnictví,“ doplnil. SSHR by pak antibiotika poslala do lékáren. Dosud byl v SSHR pouze jeden lék, a to preparát pro léčbu ptačí chřipky, uvedla TV Nova.

V posledních letech se Česko podobně jako další státy potýkalo opakovaně s výpadky antibiotik a dalších léků. Od začátku loňského roku mají distributoři léčiv nově povinnost držet měsíční zásobu léků, které ministerstvo zdravotnictví na základě informací od výrobců, distributorů a lékáren, vyhodnotí jako nedostatkové.