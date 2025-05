Podle náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka zajistí pro Česko dostatek dodávek penicilinu dohoda se společností BB Pharma.

„Myslím, že vybudování linky na blistrování (vkládání tablet do platíček) už dnes nedává smysl,“ řekl listu Dvořáček. Dotace může být maximálně 30 procent nákladů. Společnost BB Pharma působící na Slovensku, s níž o přesunutí části výrobního řetězce do Česka ministerští úředníci jednali, žádala větší dotaci. Ministerstvo s žádostí o výjimku v Bruselu neuspělo

„Investovat do výrobní linky bez podpory, ať již dotaci nazveme jakkoliv, pouze pro potřeby České republiky nemá ekonomické opodstatnění. Je to otázka na stát, kolik je ochoten investovat do bezpečnosti dodávek penicilinu,“ sdělil pro středeční deník Právo ředitel BB Pharma Jiří Volf.

Válek chtěl stavbou nové továrny na výrobu antibiotik a později vznikem linky na balení řešit problém závislosti na asijských dodavatelích, který se objevil v posledních letech. Zástupci farmaceutického průmyslu ho však upozorňovali, že sice jde o klíčové léky, ale nikoli o lukrativní byznys.

Stát si v současnosti udržuje rezervy, penicilinových antibiotik má na 138 tisíc balení, což je asi třetina roční spotřeby, píše Právo. „Chtěl jsem, aby se penicilin vyráběl u nás, všechno bylo připraveno. Problém byl, že by státní podpora musela být vyšší,“ uvedl Válek už začátkem května pro MF DNES. A dodal, že ani blistrování není možné ze stejného důvodu.

Situace se nicméně v posledních měsících mění, Právo zmiňuje hlavně vliv nevyzpytatelné celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na úrovni členských zemí Evropské unie se začalo vyjednávat o přenastavení pravidel pro výrobu léků na evropském kontinentu, zvýšení soběstačnosti, ale i o možnosti subvencí a podpory.