PRAHA Přestože hrozící výpadek antigenních testů pro školy popostrčil vládu k tomu, aby začala zpětně proplácet spolehlivější PCR testy dvěma sty korunami za jeden, školy se k většímu přesunu k PCR teď nechystají. Ty, které o tuto metodu stály, si ji zařídily už dřív z vlastních financí. Pro ně je tedy finanční příspěvek dobrá zpráva, ostatní nechtějí nic měnit, dokud to nedostanou nařízením.

„Naši rodiče žádné speciální požadavky nemají, nikdo mě netlačí do toho, abychom museli dělat PCR testy. Dokud to nebude povinné a nebudeme muset, nevidím důvod, proč bych to dělala,“ uvedla pro Lidovky.cz ředitelka základní školy Boženy Němcové v Přerově Ilona Bočinská.