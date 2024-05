SPOLU vsadilo na antikampaň. Paroduje heslo ANO a spojuje hnutí s Ruskem

Hnutí ANO ve středu ve Zlíně přitom odstartovalo horkou část své kampaně před eurovolbami s heslem „Česko, pro tebe všecko“.

Soustředíme se na pozitivní kampaň, reagovala Dostálová

„Těší nás, že koalice SPOLU pomáhá šířit celkový vizuál naší kampaně. Jakým způsobem ho ale upravili, svědčí především o nich samotných. Je vidět, že mimořádně tragický konflikt na Ukrajině a celou ruskou agresi zneužívají pro vlastní PR a k lacinému marketingu. Pro nás je to naopak mimořádně vážné téma. Dělají to navíc opakovaně, dříve to byly například plakáty s Putinem,“ reagovala pro iDNES.cz místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová.

„Koalice SPOLU tvrdí, že jejich hlavním cílem v evropských volbách je porazit hnutí ANO a Andreje Babiše, my se soustředíme na pozitivní kampaň s heslem ‚Česko, pro tebe všecko’ a ve volbách chceme uspět hlavně proto, abychom mohli dobře hájit zájmy všech občanů České republiky,“ dodala jednička kandidátky ANO pro eurovolby.

Mezi politiky koalice SPOLU, kteří vůči politickému soupeři negativně zaměřený plakát sdíleli, by i místopředseda lidovců Tomáš Zdechovský, kterou je volební jedničkou KDU-ČSL a čtyřkou na kandidátce SPOLU.

Babiš je jedna velká parodie, říká Zdechovský

„Sám Andrej Babiš je jedna velká parodie. Ten člověk něco slíbí, aby za pár týdnů vše popřel. Proto chceme ukázat, že jediný, kdo má kompetenci a schopnost skutečně něco změnit, je koalice SPOLU,“ uvedl pro iDNES.cz Zdechovský.

Koalice SPOLU má i internetovou stránku, kde se k antikampani proti hnutí ANO výslovně přihlašuje, jako zadavatel a zpracovatel. A na ni také různí lidé z vládní koalice a sympatizanti SPOLU na sociálních sítích odkazují. Na stránce je ještě k upravenemu billboardu přidaný vzkaz: „Do Evropy volte raději SPOLU, tam vám žádné Rusko nehrozí“.

Antikampaň zatím nekomentovali premiér a šéf ODS Petr Fiala, jehož tajemník František Cerha také odkaz na parodii proti ANO sdílel, lídr eurokandidátky SPOLU Alexandr Vondra, ani šéf ANO Babiš. Všem poslal iDNES.cz dotaz, aby se k antikampani vyjádřili.