PRAHA Do plánování dovolených vedle skloubení volna v práci, výběru destinací a propočtu nákladů letos přibývá další veličina. Očkování proti covidu představuje zlatý tiket, když dojde na překračování hranic. Termíny musejí vyjít tak, aby měl člověk dva týdny po druhé dávce. A proto se vyplatí pečlivost při výběru očkovacího centra. Rychlosti se liší.

Bez pomocného nástroje by to byla sisyfovská práce, ale Marek Sušický a Jan Staněk z Laboratoře otevřených dat při fakultě informačních technologií vyvinuli speciální aplikaci, která centra, kde to nejrychleji odsýpá, vygeneruje sama, podle bydliště.