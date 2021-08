Aplikace Tečka zmodrala a zkomplikovala se. Změna by přitom měla zmatkům bránit

Podle vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurilly došlo k úpravě proto, aby se zmatky omezily při cestování. Certifikát neplatný v Česku totiž může být dostačující pro cestování v jiných zemích.

„Když si rozkliknete svou osobu nebo osobu někoho, koho máte v Tečce, pořád tam uvidíte, jestli máte zelený nebo červený prokazovací prostředek. Detail je ale neutrálně modře podbarvený. Je to proto, že různé země mají různé přístupy k tomu, jak validují test, prodělanou nemoc nebo očkování,“ řekl iDNES.cz zmocněnec pro IT.

„Reagovali jsme na zpětnou vazbu uživatelů. Když cestovali někde, kde platí první vakcinace, a ukázali tam svou červenou, i když měli druhou vakcinaci, působilo to celníkům komplikace. U nás to byla červená, ale pro vycestování do jiné země to mohl být platný certifikát,“ vysvětlil Dzurilla změnu podbarvení.

Podle Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT), která Tečku spravuje, se jedná o novou verzi aplikace. V rámci této inovace došlo ke změně podbarvení stránek „Certifikát“ a „Podrobnosti“.

Dzurilla pak vyloučil, že by ke změně aplikace došlo proto, aby se zamezilo falšování dokumentu. Podle zjištění redakce iDNES.cz však bylo doposud možné údaje v aplikaci upravit tak, aby se telefon rozsvítil zeleně.

Pro platnost propadlého testu nebo certifikátu o očkování stačilo pouze změnit datum v mobilu, buď do minulosti či naopak budoucnosti. „Z toho důvodu to není,“ řekl však zmocněnec pro IT.

„QR kódy nikdo nekontroluje“

V aplikaci Tečka se doposud dalo na první pohled hned zjistit, zda je potvrzení platné. A to podle barvy. Pokud bylo vše v pořádku, display telefonu svítil zeleně, v opačném případě červeně. Nyní má však pouze modrou „neutrální“ barvu.

Ačkoliv se tvůrci aplikace podle Dzurilly snažili řídit připomínkami lidí cestujících do zahraničí, ostatní uživatelé změny kritizují. Podle ohlasů na sociálních sítích nikdy nikdo nezkoumal QR kód, ale to, zda je Tečka zelená.

Následné ověřování a načítání kódů další aplikací bude podle některých diskutujících zdržovat například fronty při vstupu na kulturní akce.

Aplikace Tečka, pomocí které mohou lidé od 30. června prokazovat prodělání nemoci covid-19, se používá například při cestování v rámci systému evropských covidpasů. Aplikace zobrazí QR kód, který je vybavený digitálním podpisem. To ho má chránit proti padělání.

Do Tečky lze nahrát více certifikátů, a to skenem QR kódu, vložením rodného čísla a ověřením přes SMS nebo bankovní identitou. Platnost certifikátu staženého v Tečce lze ověřit i bez přístupu k internetu. Aplikace Tečka funguje buď pasivně pro uložení vydaného certifikátu, nebo je aktivně propojená s databází Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a o výsledky nového testu nebo podanou vakcínu se sama automaticky aktualizuje.

Pro přečtení tohoto QR kódu je zapotřebí stažení další aplikace - čTečky. Aplikace umí přečíst QR kód právě z Tečky, ale i z papírového certifikátu nebo certifikátu staženého například v mobilním telefonu. Při kontrole certifikátu se QR kód naskenuje pomocí fotoaparátu telefonu, a tím se ověří podpis.

„Tečkou se prokazujeme pomocí certifikátů. Druhá aplikace, čTečka, vznikla pro to, aby existovalo jednoznačné ověřování, ukáže mi, zda je váš QR kód validní, to je všechno,“ vysvětlil dříve v Rozstřelu Vladimíra Vokála zmocněnec pro IT.

V detailu certifikátu je vidět jméno osoby, datum narození, platnost certifikátu i to, jakou vakcínou bylo očkování provedeno. I zde podle námitky jednoho uživatele došlo ke změně identifikačních označení vakcín.