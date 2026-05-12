Při úterním slavnostním setkání k desátému výročí aplikace v sídle Senátu to řekl ředitel Záchranky Filip Maleňák.
Kromě lokalizace lze podle něho nově navázat i videohovor mezi volajícím a operátorem zdravotnického operačního střediska, což pomáhá lépe vyhodnotit situaci, správně nastavit postup první pomoci a v některých případech i urychlit vyslání adekvátní pomoci. Doposud se uskutečnilo na 30.000 takovýchto videohovorů, uvedl Maleňák.
Od loňského roku mohou lidé aplikaci využít i v případě, že nepotřebují pomoc od záchranné služby, ale od hasičů. Tísňové tlačítko 155 totiž nahradilo tlačítko SOS, přes které lze kontaktovat i linku 112.
Aplikaci mohou lidé využít nejen v Česku, ale i na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku, Bavorsku a Moldavsku. Od léta bude k dispozici rovněž v části severní Itálie, uvedl Maleňák. Kromě zásahu záchranářů a hasičů mohou lidé jejím prostřednictvím požádat i o psychosociální pomoc v náročných životních situacích.
Aplikace funguje od 8. března 2016 a neslouží pouze k přivolání pomoci přes nouzové tlačítko. Jejím cílem je vytvořit komplexní nástroj, který nejen přivolá pomoc záchranářů v nouzi, ale pomůže nouzovým situacím předcházet. Nouzové tlačítko je základ, ale současně s hovorem záchranáři dostanou i lokalizaci a identifikaci volajícího včetně jeho zdravotního profilu. Odeslat lze i informace o tom, co se na místě stalo.