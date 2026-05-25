Česko má nového apoštolského nuncia. Stal se jím irský arcibiskup Nugent

Nugent dosud působil jako vyslanec Svatého stolce v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Titulárním arcibiskupem je v irském Domnach Sechnaill, což je město v diecézi Meath.
Papežský nuncius zastupuje v Česku Vatikán. Dosavadní nuncius Jude Thaddeus Okolo, kterého sedmašedesátiletý Nugent v této pozici vystřídá, se letos stal vatikánským velvyslancem na Haiti.
Úkolem bývalého nuncia bylo doporučit papeži vhodné kandidáty na pražského arcibiskupa. Letos v dubnu na svatovojtěšský stolec v Praze usedl Stanislav Přibyl, dosud litoměřický biskup. Na nového nuncia tedy čeká výběr příštího litoměřického biskupa do Litoměřic. Rovněž se čeká na apoštolského exarchu řeckokatolické církve poté, co loni zemřel její biskup Ladislav Hučko, doplnila mluvčí.
Eugene Martin Nugent se narodil 21. října 1958 v hrabství Clare na západě Irska. Na univerzitě v irském Maynoothu studoval keltská studia, poté v Římě pokračoval ve studiu teologie. Získal doktorát z kanonického práva na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě.
Na kněze byl vysvěcen v roce 1983. Na přelomu 80. a 90. let 20. století pracoval v Římě v sekci pro všeobecné záležitosti státního sekretariátu Svatého stolce. Na biskupa byl vysvěcen v březnu 2010 v bazilice sv. Petra v Římě.
Do diplomatických služeb Vatikánu vstoupil v roce 1992. Působil mimo jiné na apoštolských nunciaturách v Turecku, Jeruzalémě, na Madagaskaru, Mauriciu a Seychelách. V roce 2015 byl jmenován apoštolským nunciem na Haiti. Podporoval tam obnovu kostelů po ničivém zemětřesení z roku 2010 i snahy o ukončení politické krize v karibské zemi. Od roku 2021 byl velvyslancem Vatikánu v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu.
Kromě angličtiny a irštiny mluví francouzsky, italsky a německy.