Výzkum, který navazuje na skrývky ornice, odhalil přes 300 archeologických objektů z období od mladší doby kamenné až po dobu železnou. „Mezi nejzajímavější nálezy patří rozsáhlý takzvaný hliník ze střední doby bronzové a celý půdorys neolitické stavby,“ řekl ve čtvrtek Marek Kalábek z Archeologického centra Olomouc. Stavba druhé části této dálnice by měla začít příští rok.
Archeologové pracují na dvou místech, a to u Brodku u Přerova – Luková a u Rokytnice u Přerova. Podle vedoucího výzkumu Marka Kalábka se díky rozsáhlým skrývkám podařilo odhalit pozůstatky několika pravěkých vesnic.
Mezi nalezenými předměty jsou zbytky keramických nádob, kamenné nástroje i výrobky z prvních kovů. K nejstarším nálezům patří kousek pravěké sekyrky staré 7 tisíc let, cenným nálezem je i spona odlitá z bronzu z třetího až druhého století před naším letopočtem.
Jedním z největších objektů, které archeologové zkoumají, je takzvaný hliník – místo, odkud pravěcí obyvatelé těžili hlínu pro výrobu keramiky nebo jako stavební materiál. „Tento objekt je datován do střední doby bronzové, tedy přibližně do 15. století před naším letopočtem,“ doplnil Kalábek.
Stavba by měla začít v příštím roce
Zatímco v Brodku se nepodařilo zachytit celý půdorys pravěké stavby, v Rokytnici u Přerova archeologové odkryli kompletní půdorys nadzemní neolitické stavby.
„Nálezy jsme očekávali, před samotnou stavbou byla provedena archeologická studie, která lokalizovala část archeologických nalezišť na trase této stavby. Díky geofyzikálním měřením jsme věděli, že na těchto lokalitách jsou největší nálezy, které můžeme očekávat,“ řekl Kalábek. Výzkum obou lokalit pokračuje a vědci očekávají, že přinese další poznatky o osídlení regionu na přelomu pravěku a doby bronzové.
Druhá část D55 z Kokor do Přerova bude navazovat na dokončovanou osmikilometrovou dálnici mezi Olomoucí a Kokorami, která se otevře 19. prosince. Navazující úsek bude měřit šest kilometrů a jeho stavba má přijít na 2,2 miliardy korun.
„Archeologické práce jsou součástí přípravy stavby, která by měla začít příští rok. Přesný termín neznáme, odvíjet se bude od výběru zhotovitele této stavby. Výběrové řízení připravujeme, předpokládáme, že do konce roku tento tendr zahájíme,“ řekl dnes Miroslav Mazal z olomouckého pracoviště Ředitelství silnic a dálnic.
Dálnice D55 je přeložkou silnice první třídy, která Přerov s Olomoucí spojuje přes několik obcí. Vesnicemi denně projede až 20 tisíc automobilů a silnice je místem častých nehod.