Překvapení archeologové našli v Brně pozůstatky pravěkého osídlení. Další průzkum kazí okolní domy

Brno Archeologové našli při podzimním výzkumu na místě budoucího staveniště v Brně - Židenicích doklady pravěkého osídlení. Řekl to Jiří Zubalík z Ústavu archeologické památkové péče (ÚAPP).

„Tento nález nás velmi překvapil. V této oblasti žádné takhle staré nálezy zatím nebyly, poblíž byl nalezen pouze jeden hrob z doby bronzové, ale ten je o 2000 let mladší. My jsme našli doklady osídlení lokality lidem jordanovské kultury z období časného eneolitu, tedy z doby 4000 let před naším letopočtem,“ uvedl Zubalík.



Jak velké osídlení v době eneolitu bylo, nelze podle něj z nálezů určit, bylo by zapotřebí dalšího průzkumu. Stavební parcela, kde již vzniká bytový dům, je ale v zastavěné oblasti. Nález je o to zajímavější, že celá staletí ve středověku byla v těchto místech pole, zástavba začala vyrůstat až v novověku, na který odkazovaly další nálezy ze stejného místa.

„Mimo dva příkopovité útvary a několik menších zahloubených jam se podařilo doložit existenci dílny na výrobu štípané industrie, takzvané pazourky. Tato dílna se nacházela v prostoru jámy vzniklé po těžbě hlíny. Těchto zlomků jsme našli stovky, i takzvaná jádra, od kterých pazourky odštěpovali. Na dně hliníku jsme našli dvě kumulace mazanice, které odkazují na možnou přítomnost pecí,“ uvedl Zubalík.

Opodál pak archeologové našli jámu se dvěma celými nádobami a zlomkem jedné další nádoby. Odborníci nádoby vyňali i s okolní hlínou, v laboratoři pak očistili, rozebrali a slepili dohromady.

Kromě pozůstatků pravěké kultury našli na místě i pozůstatky sedmi zděných sklepů z 18. a 19. století a víc než 70 zahloubených objektů souvisejících s novověkým osídlením Juliánova, který je součástí městské části Židenice. Mimo jiné šlo o pět takzvaných lochů, tedy sklepů vyhloubených do podloží. V nich archeologové našli kromě keramických úlomků i několik celých nádob a soubor pracovního náčiní včetně motyčky, sekery nebo zlomku listu pily.