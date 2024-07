Architekti a starostové sepsuli stavební řízení: „Bartošova digitalizace je paskvil“. Napravíme to, slibuje ministr

„Ministr mi volal a teď už vím, že je dobře informován, bohužel funguje jako projektový manažer. To je ale systémově špatně, že supluje to, že systém tvoří stavebním řízením nepolíbení ajťáci,“ říká šéf komory architektů Jan Kasl s tím, že se snaží vyvolat opožděnou diskusi o tom, co nefunguje a proč.

Dopis, který komora zveřejnila v úterý, pomohl tomu, že Kasl měl hned ve středu odpoledne schůzku s vrchní ředitelkou ministerstva Leonou Šteigrovou, která má stavební řízení na starosti, i s náměstkem Lukášem Černohorským. „Vůle k nápravě na ministerstvu je,“ popisuje Kasl schůzku. Padl na ní slib páteční aktualizace systému, která část chyb odstraní, a další za dva týdny, stejně jako školení pro architekty v polovině srpna.

„Potíže s přechodem do nového režimu stavebního řízení jednoznačně jsou, nikdo to nepopírá,“ napsal ministr Bartoš na sociální síti X. S tím, že nedostatky se snaží odstraňovat tak rychle, jak to jen jde.

Výtky ze všech stran

Kritika nového systému zaznívá ze všech stran. Servítky si neberou ani starostové.