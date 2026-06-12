Vedoucí archivu Lucie Večerníková expozici archivu představila i novinářům.
Archiv se rozhodl zpřístupnit dokumenty Václava Havla k 15. výročí jeho úmrtí, a připojil se tak poprvé k celonárodní akci k Mezinárodnímu dni archivů, který byl 9. června.
Alžběta II. dopis napsala v roce 1996, ve kterém spolu s manželem princem Philipem navštívila Prahu a Brno. Z této návštěvy se dochovalo i fotoalbum. „Státní návštěvy většinou zašlou jen stručné poděkování, dopis královny Alžběty II. je ryze soukromý a je z něj vidět, že jí na jeho napsání velmi záleželo,“ řekla Večerníková.
Vedle soukromé korespondence si návštěvníci mohli prohlédnout i historické státní vyznamenání včetně fotografií z jejich předávání. Patřila k nim například i fotografie z předávání nejvyššího státního vyznamenání, Řádu bílého lva, bývalým zahraničním státníkům za jejich zásluhy o pád komunismu ve střední a východní Evropě, které se uskutečnilo 17. listopadu 1999.
Mezi oceněními tehdy byli například polský prezident Lech Walesa, britská premiérka Margaret Thatcherová nebo německý kancléř Helmut Kohl. S vyznamenáním Kohla se podle Večerníkové pojí úsměvná historka. „Kohl měl poměrně široký hrudník, takže se kvůli němu musela stuha prodlužovat, aby mu mohlo být vyznamenání nasazeno,“ uvedla.
Havel byl podle Večerníkové posledním prezidentem, který oceněné vyznamenáním dekoroval. „Ona ta medaile, která je součástí vyznamenání, je totiž poměrně těžká a hrozilo, že by se jejím zavěšením přímo na tělo mohlo odhalit něco, co by mělo zůstat skryto,“ podotkla. V současnosti se státní vyznamenání předává v krabičce do rukou vyznamenaného.
Archiv Kanceláře prezidenta republiky byl založen v roce 1954, o jeho zřízení se ale uvažovalo už před druhou světovou válkou. Vzrůstající potřeba vyřazování dokumentů a související nedostatek úložného prostoru ve spisovně byly na podzim 1938 dočasně vyřešeny přestěhováním některých souborů dokumentů Kanceláře prezidenta republiky do Archivu Pražského hradu do prozatímní úschovy.
Vedle Archivu kanceláře prezidenta republiky se v pátek veřejnosti otevřel i Archiv Pražského hradu. Archiv spravuje 59 kmenových archivních fondů od 6. století do roku 2012 a obsahuje téměř 23 000 svazků. Jeho fondy se převážně vztahují k dějinám Pražského hradu jako historického sídla řady světských i duchovních osobností a československých a českých prezidentů.