Pražský arcibiskup se kvůli věku zřekl úřadu. Ve funkci zůstane, rozhodl papež

Papež František přijal rezignaci pražského arcibiskupa Jana Graubnera. Tu mu předložil na konci srpna u příležitosti svých 75. narozenin. Musejí to udělat všichni biskupové po dovršení tohoto věku. Papež Graubnera vyzval, aby v úřadě nadále setrval., a to až do chvíle, než učiní jiné rozhodnutí. Graubner po svém loňském jmenování řekl, že je připraven úřad vykonávat několik let.