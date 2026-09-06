Pražský arcibiskup cítí za církevní kauzy bolest a stud. Věřící vyzval ke kající pouti

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  17:06
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Cyrilometodějské slavnosti na Velehradě navštívilo během dvou dnů více než 20...

Cyrilometodějské slavnosti na Velehradě navštívilo během dvou dnů více než 20 tisíc věřících. Hlavním celebrantem slavnostní bohoslužby byl pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. (5.7.2026) | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Arcibiskup Stanislav Přibyl (vlevo), primátor hlavního města Prahy Bohuslav...
Sošku v pondělí za účasti primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody...
Sošku Pražského Jezulátka slavnostně požehnal pražský arcibiskup Stanislav...
Sošku Pražského Jezulátka slavnostně požehnal pražský arcibiskup Stanislav...
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Podezření na mravní a majetkové delikty církve, které se v nedávné minulosti odehrály i přímo v sídle arcibiskupství, podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla značně narušila důvěru veřejnosti. Vyzval věřící, aby se spolu s ním zúčastnili kající poutě do Hájku u Prahy, která se uskuteční 5. října.

Ve svém prvním pastýřském listě od letošního nástupu do čela české katolické církve Přibyl zdůraznil, že kvůli těmto odsouzeníhodným případům cítí bolest, frustraci a stud ze způsobeného pohoršení.

Policie začátkem srpna zahájila trestní stíhání bývalého výkonného ředitele pražského arcibiskupství a jáhna Antonína Jurigy, a to hlavně kvůli řadě znásilnění. Některá z nich se měla odehrát přímo v budově arcibiskupství. Vedle násilných trestných činů je Juriga podezřelý také z hospodářských deliktů. Vyšetřovatelé zkoumají finanční operace při nákupu bytů nebo prodejích pozemků.

Arcibiskupství začalo po Přibylově nástupu s kontrolou hospodaření úřadu za doby jeho předchůdce Jana Graubnera, protože audity odhalily mimo jiné uzavírání pro arcibiskupství nevýhodných dohod. Úřad spolupracuje s externími advokáty, kteří prověřují obchodní smlouvy a vyhodnocují, zda některé z nich arcibiskupství nepoškodily.

Poskytuje také plnou součinnost policii při vyšetřování Jurigova případu. Přibyl už dříve řekl, že chce posílit kontrolní mechanismy a vybudovat z arcibiskupství otevřené a důvěryhodné prostředí ohleduplné k obětem.

Přibyl v pastýřském listě napsal, že důvěra v církev byla v mnoha ohledech narušena. „Naposledy jí citelnou ránu zasadila vážná podezření na odsouzeníhodné mravní a majetkové delikty, dokonce násilí, o nichž v nedávné době informovala média, a případ zneužívání ze strany kněze. Ujišťuji vás, že jsem zakročil bezodkladně a rázně. Nyní je třeba nechat příslušné orgány a instituce, aby všechna podezření řádně prověřily a vyvodily z nich patřičné důsledky. Bolest, frustraci i stud ze způsobeného pohoršení sdílím s vámi i touto cestou,“ uvedl.

Zdůraznil, že nestačí hledat pouze lidská řešení. „Proto bych byl rád, abychom společně jako pražská diecéze vykonali kající pouť do Hájku u Prahy v pondělí 5. října 2026, den po svátku sv. Františka, světce pokoje a chudoby,“ poznamenal.

Po pouti začínající v Hostivici se bude od 18:00 konat v Hájku mše s pobožností za odpuštění hříchů. „Já na prvním místě, neboť i já jsem hříšníkem. Budeme také přinášet zadostiučinění za hříchy spáchané na církevní půdě, které tolik lidí oprávněně pohoršily. A konečně budeme prosit o obrácení našich srdcí a požehnání pro naši arcidiecézi,“ dodal arcibiskup.

Přibyl byl slavnostně uveden do čela úřadu letos v dubnu, předtím dva roky vedl litoměřickou diecézi.

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Pražský arcibiskup cítí za církevní kauzy bolest a stud. Věřící vyzval ke kající pouti

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