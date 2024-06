Do Prahy přijede argentinský prezident Milei. Česko si slibuje větší spolupráci

Už odpoledne Milei vystoupí v Paláci Žofín s přednáškou na téma Jak na neefektivní vládu. Převezme také výroční cenu Liberálního institutu. S Pavlem bude poté jednat o politické situaci v Argentině, ale i o globální bezpečnosti či bilaterálních vztazích včetně obchodu.

Argentina je pro Česko čtvrtým nejvýznamnějším exportním trhem v Latinské Americe. Pro české firmy je zajímavá v energetice, zdravotnictví, těžbě, obranném průmyslu, informačních technologiích, zemědělství či potravinářství.

Spolupráce v obraně by podle vyjádření kanceláře prezidenta mohla mít i konkrétní podobu ve společném memorandu. Kromě Mileie se totiž očekává i návštěva ministra obrany Luise Alfonsa Petriho.

Setkání prezidentů podle KPR iniciovala argentinská strana, která skrze velvyslance oznámila Mileiův zájem vyjet na menší evropské turné a Česko tuto nabídku uvítalo. Prezidenti své jednání zhodnotí na krátké tiskové konferenci v pondělí 24. června zhruba ve 21 hodin.

Česká strana si od jednání s argentinským prezidentem slibuje především větší otevření tamního trhu, který je podle KPR velmi uzavřený a platí za jeden z nejvíce protekcionistických na americkém kontinentu.

Milei bude v Evropě jednat také s německým kancléřem Olafem Scholzem a zavítá také do Španělska. Zároveň se zúčastnil víkendového mírového summitu k Ukrajině ve Švýcarsku.

Právě pohled na ruskou agresi proti Ukrajině je podle Hradu jedním z bodů, které spojují Argentinu a Česko. To je rozdíl oproti předchozí argentinské hlavě státu, Albertu Fernándezovi, který chtěl naopak svou zemi více otevřít ruským investicím. Mileiova Argentina naproti tomu dává více signálů ohledně prozápadního směřování. Kromě podpory Ukrajiny se to projevuje například oficiální žádostí o vstup do NATO. Tímto by se Argentina stala po USA a Kanadě první zemí na americkém kontinentu, která by byla součástí aliance.

V jihoamerické zemi zároveň žije jedna z největších krajanských komunit na světě, která čítá až 50 tisíc lidí vlastnících český pas. Aktivních je také několik krajanských spolků a tento rok uplyne 100 let od navázání bilaterálních vztahů mezi tehdejším Československem a Argentinou.

Argentinské ministerstvo obrany před týdnem oznámilo, že se země přidá ke kontaktní skupině pro Ukrajinu. Takzvaný formát Ramstein koordinuje humanitární a vojenskou pomoc zemi, která už přes dva roky čelí ruské agresi. Skupina má přes pět desítek členů, Argentina je ale jejím prvním členem z Latinské Ameriky.

Ultraliberální ekonom Milei se úřadu ujal 10. prosince a během krátké doby oznámil stovky opatření měnících zákony v ekonomické či sociální oblasti. Prostřednictvím radikálního úsporného programu se snaží kdysi bohatou zemi přivést zpátky na cestu růstu.

Jeho vláda zrušila tisíce pracovních míst, omezila různé subvence a sociální programy. Podle Mileiových odpůrců, mezi kterými jsou levicové strany, odbory a sociální organizace, jeho reformy poškodí miliony Argentinců.