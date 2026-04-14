V Buenos Aires už dnes ráno zástupci obou zemí podepsali dohodu o zamezení dvojího zdanění, což podle Pavla významně usnadní fungování českých firem v Argentině a naopak.
ČR a Argentina mají podle Pavla i před geografickou vzdálenost velmi blízké pozice v hodnocení mezinárodní situace, ať už jde o spojenectví s USA nebo odsouzení ruské agrese proti Ukrajině a podporu napadené země.
„Argentina je zemí, která zdůrazňuje nutnost velice dobré spolupráce se Spojenými státy, což nakonec evropské země zdůrazňují všechny také,“ řekl prezident.
„Zdůrazňujeme ale i to, že nemůžeme být závislí. Nemůžeme být závislí ani na Spojených státech, pokud jde o bezpečnost, stejně tak jako nemůžeme být závislí na Rusku, pokud jde o energie nebo na Číně, pokud jde o některé technologie,“ dodal.
V ekonomické oblasti diskutovali prezidenti především o spolupráci mezi konkrétními firmami. „Velice ocenil to, že naše firmy nepřichází pouze s myšlenkou prodat nebo koupit, ale společně vyrábět, předávat technologie a vyvíjet,“ řekl Pavel. ČR s Argentinou spolupracuje v oblasti těžebního průmyslu, v letectví či ve vědě a výzkumu.
Milei podle českého prezidenta na schůzce ocenil otevřenost a přímost při hodnocení současných bezpečnostních výzev. „Ale zároveň taky byl, řekl bych, i velice přátelsky naladěn, protože máme možná některé stejné koníčky. Například oblibu v Rolling Stones. Velice ho potěšilo, to že jsem před pár dny měl telefonát s s Mickem Jaggerem, což mi hodně záviděl,“ řekl Pavel. Argentinský prezident podle něj ocenil i osobní dárek v podobě kalendáře s fotografiemi z různých motoristických akcí.
Po setkání s Mileiem dnes Pavel promluvil v Argentinské radě pro mezinárodní vztahy (CARI). Ve svém projevu znovu vyzdvihl důležitost spolupráce mezi Evropou a Latinskou Amerikou, věnoval se i globálním dopadům ruské invaze na Ukrajinu.
„Mám jednoduché, ale zásadní poselství: společně jsme silnější,“ řekl. ČR a Argentina podle něj sdílí respekt k suverenitě s územní celistvosti, pojí je i závazek k demokracii, volnému trhu a mírovému řešení konfliktů. Právě tyto hodnoty podle něj nyní čelí mnoha výzvám.
„Žijeme ve světě, kde je vše zpochybňováno a Rusko využívá váhání a rozdělení. Jeho strategie spoléhá na únavu z války, dezinformace, kybernetický tlak a politické vměšování, aby prověřila důvěryhodnost Evropy,“ podotkl Pavel. „Naším úkolem není obnovit starý řád, který už neexistuje. Musíme se přizpůsobit, vybudovat novou, odolnější rovnováhu, která bude pevně založena na pravidlech a odpovědnosti,“ dodal.