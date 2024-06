Argentinský prezident dorazí do Česka. Milei bude přednášet o svých radikálních reformách a setká se i s Pavlem

Představuje pravý opak politika v nažehleném obleku, který se usmívá do kamer a hovoří o přínosech vzájemné spolupráce. Javier Milei, který usedl do křesla prezidenta Argentinské republiky koncem loňského roku, se rád vyjadřuje jadrně bez politické korektnosti, obléká se neformálně a hlavně prosazuje ekonomické reformy, které by v Evropě byly nemyslitelné.

„Stát je zločinecká organizace, nikdo neplatí daně dobrovolně“, „myšlenka sociální spravedlnosti je odporná“ či „stát nenávidím, chci jej zničit zevnitř“– to je jen malý výběr z výroků muže neochvějně oddaného myšlenkám libertarianismu, myšlenkového směru, pro který je ústřední hodnotou lidská svoboda, a který se naopak skepticky staví k autoritě státní moci.