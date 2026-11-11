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Vláda upravila armádní koncepci. Navýšila počet vojáků, termín náboru zmizel

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  13:06aktualizováno  13:06
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Nová verze koncepce výstavby armády počítá s navýšením počtu profesionálních vojáků až na 38 000. Původní dokument přitom uváděl nejméně 32 000. Z koncepce zároveň zmizel konkrétní termín, podle kterého měla armáda původně do roku 2030 dosáhnout nejméně 32 000 vojáků z povolání a 10 000 příslušníků aktivní zálohy. Vyplývá to z dokumentu ministerstva obrany. Hlavní priority modernizace armády zůstávají zachovány.

Strategický dokument vláda schválila minulý týden v pondělí se změnou. Zatímco původní dokument stanovoval minimální počet vojáků, nová verze pracuje s horní hranicí. Ve srovnání s předchozí verzí se změnila nejen uvedená velikost profesionální armády, ale také formulace stanoveného náborového cíle. Koncepce totiž vypouští konkrétní personální milník pro rok 2030.

Původní dokument počítal s dosažením nejméně 32 000 profesionálních vojáků a 10 000 záložníků do konce tohoto desetiletí. Nová verze místo toho obecně stanovuje, že armáda bude postupně naplňovat požadované počty. Zachovává přitom požadavek na každoroční přijímání nejméně 3000 profesionálních vojáků a 1000 příslušníků aktivní zálohy.

Dílčí úpravy se týkají také příloh koncepce. Nová verze v názvu harmonogramu strategických a zvlášť významných projektů výslovně uvádí jeho závislost na schváleném finančním rámci.

Hlavní priority armády se mezi oběma verzemi zásadně nezměnily. Patří mezi ně dokončení výstavby těžké mechanizované brigády, modernizace střední brigády, posílení protivzdušné a protidronové obrany či rozvoj bezosádkových systémů.

Koncepce výstavby Armády ČR do roku 2040 stanovuje hlavní směry rozvoje české armády v následujících letech. Předchozí koncepci s výhledem do roku 2035 schválila vláda Petra Fialy (ODS) v roce 2023, obvykle se dokument přepisuje každé čtyři až pět let.

Současný kabinet se rozhodl koncepci aktualizovat o dva roky dříve než byl původní plán, mimo jiné i proto, že spojenci loni na úrovni Severoatlantické aliance (NATO) přijali nové budoucí závazky.

2. listopadu 2026
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