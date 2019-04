Armáda hledá piloty vrtulníků na inzerát. Plat je nízky, upozorňují kritici

PRAHA Je jaro a mnozí zažívají svá poprvé. Jednoho takového se „dožila“ i armáda. Vojsko tak zoufale potřebuje piloty vrtulníků, že toto vysoce nedostatkové zboží prvně hledá prostřednictvím klasického inzerátu.

„Je tvá povaha dobrodružnější, než abys byl dopravním pilotem s pevným letovým řádem?“ ptá se řečnicky text na náborovém webu armády. Té chybí desítky žen a mužů schopných řídit stroje, které na rozdíl od klasických letadel umí startovat kolmo i viset ve vzduchu.

„Historicky poprvé chceme získat piloty vrtulníků cestou přímého náboru. V průběhu pěti let bychom takto rádi obsadili až čtyři desítky tabulkových míst pilotů vrtulníků,“ popisuje brigádní generálka Lenka Šmerdová, která má pod palcem nábory.

Nezkušené nechceme

Zájemcům armáda nabízí plat od 48 tisíc měsíčně. Na oplátku po nich žádá, aby z „civilu“ přišli už jako hotoví piloti. Měli by mít minimálně bakaláře na některé z technických vysokých škol, na nichž jde vystudovat obor pilot. Adepti by také měli disponovat licencí pro komerční piloty, známou pod zkratkou CPL. Ta mimochodem značí, že nabízená práce v armádě není určena úplným zelenáčům. Je jakýmsi druhým stupněm, z něhož lze vyčíst zkušenost člověka ovládajícího let helikoptéry. Předchází jí takzvaná PPL, tedy licence pilotů pro soukromé létání.

Pokud má člověk za kniplem komerční „papíry“, znamená to, že už odlétal solidní množství hodin. Je proto zřejmé, že vojsko hodlá do svých řad nalákat letce, kteří se dosud realizují v soukromé sféře. Například jako piloti záchranných helikoptér. Armáda už několikrát zkoušela konkurovat privátu, většinou je ale bita na tom, že se nedokáže zcela vyrovnat po finanční stránce. I současná nabídka v tomto směru budí rozpaky. Piloti se nad ní pozastavují v otevřené facebookové skupině, která sdružuje vrtulníkáře.

„Nejvtipnější je, že pilot, který bude někde riskovat krk, bude mít plat 48 000 a hodnost poručík. Učitel angličtiny bude nadporučík za 53 000,“ píše například člen skupiny Ján Hronec. Není ale sám, komu zveřejněná poptávka nejde tak úplně na rozum. „Letecká komunita se tomu celkem směje. Hledat piloty takhle na inzerát je trochu přitažené za vlasy,“ řekl LN jeden z bývalých vojenských letců, který si nepřál zveřejnit své jméno. Terčem kritiky se stal i text inzerátu, který hovoří o tom, že pro adepty o práci v armádě je „letová zkušenost výhodou“. „Pokud je požadavkem licence CPL, tak pilot už za sebou má nějaké hodiny. Když tam napíšou tohle, tak je to směšné,“ doplnil bývalý vrtulníkový letec.

„Vysáté“ letectvo

Poptávka po pilotech je v současnosti po celé Evropě. Pro ty vojenské dosud byla nejschůdnější jedna cesta. Dokončit závazek v armádě, poté i s výsluhami přejít do komerční sféry. Zachovali si tak totiž jak vojenskou rentu, tak i slušný plat z „civilu“. Vojsko teď zkouší opačný směr. Zřejmě nemá mnoho jiných možností. Podle dobře informovaného zdroje LN v armádním letectvu chybí nejen lidé schopní řídit vrtulníky, ale i schopní technici nebo řídící letového provozu.

Trh práce je v Česku obecně vyčerpaný, do armády se navíc dlouhodobě lidé příliš nehrnou. A když už zájem mají, neprojdou náročnými požadavky na zdraví a fyzickou kondici. To je mimochodem důvod, proč generalita už nároky na rekruty snižovala. Od jisté doby pro některé vojenské profese nevadí, když má branec třeba alergii nebo více dioptrií. Pro piloty ale stále platí tvrdé normy. Na přelomu roku navíc přidělalo českým generálům vrásky Německo. Tamní armáda uvažovala o tom, že by vlastní personální krizi řešila nabíráním rekrutů z jiných zemí Evropské unie.