Česko neplní 70 procent požadavků NATO a nemá sílu. Hrozbou je Rusko, zní z armády

Uplynulé pondělí ministerstvo Jaromíra Zůny (za SPD) dlouho očekávanou koncepci odevzdalo. Dokument na 67 stranách popisuje například představu o personální síle, schopnostech a organizaci armády do roku 2040.
Hlavní motiv strategie podle serveru iRozhlas.cz lze chápat jako popis nevyhovujícího stavu vojska, jež bez odpovídající finanční podpory v současné vyhrocené bezpečnostní situaci neobstojí.
„Nízká celková operační připravenost a udržitelnost sil. Nedostatečná personální naplněnost, dlouhodobě kumulovaný materiální deficit ve výzbroji, zásobách a infrastruktuře a financování hlavních zbraňových systémů na úkor rozvoje podpůrných schopností omezují schopnost armády včas nasadit a dlouhodobě udržet požadované síly,“ má znít jeden z hlavních bodů dokumentu, který popisuje současnou kondici armády.
Nedostatky v protivzdušné obraně
V dané souvislosti se koncepce odvolává na nároky Severoatlantické aliance (NATO) z roku 2025, která jsou pro české vojsko závazné.
„Významné nedostatky v plnění aliančních požadavků. Česko neplní 70 procent cílů výstavby schopností NATO, přičemž u zdrojově nejnáročnějších zaostává o 5 až 10 let. Tento deficit omezuje schopnost Armády České republiky plnit úkoly kolektivní obrany,“ uvádí koncepce, kterou má vláda schvalovat. Již v úterý na ni upozornil Deník N.
Armáda má podle dokumentu také zásadní nedostatky ve schopnostech protivzdušné a protidronové obrany. „Teritoriálních sil a podpory hostitelským státem omezují schopnost AČR bránit teritorium státu, střežit nevojenské objekty důležité pro obranu státu a zabezpečit působení vlastních sil a podporu spojenců,“ píše se.
Na nevyhovující stav chce armáda podle serveru reagovat ve třech etapách. Hranice jsou roky 2030, 2035 a 2040. Přitom Babišova vláda chce do roku 2029 držet výdaje na dvou procentech HDP. Až na samém konci úvodní etapy dosáhnout 2,25 procent.
„Armáda nové generace“, jak ji popisuje materiál, vznikne podle iRozhlasu až roku 2040. Za 14 let se počítá s dobudováním protivzdušné a protidronové obrany proti balistickým a hypersonickým střelám.
Výdaje ministerstva obrany podle střednědobého výhledu státního rozpočtu mají v roce 2027 činit přibližně 190,9 miliardy korun, v roce 2028 vzrůst na 211 miliard korun a v roce 2029 na 221,8 miliardy korun. Výraznější růst obranných výdajů se očekává po roce 2030.
Armádní koncepce také zmiňuje, že pravděpodobnost napadení zemí NATO a Evropské unie roste, zejména ze strany Ruska. Případný útok může přijít bez varování a přerůst v rozsáhlý a dlouhodobý konflikt vysoké intenzity, i za použití jaderných zbraní. Koncepce zároveň upozorňuje na přesun odpovědnosti za budování konvenčních schopností kolektivní obrany z USA na evropské spojence.
„Místo slibů musí zajistit peníze na vojáky“
Redakce iDNES.cz v souvislosti s dokumentem oslovila bývalou ministryni obrany Janu Černochovou (ODS). „Česká armáda je díky modernizaci, kterou jsme zahájili, v lepší kondici než před několika lety, stále ale doplácí na dlouhodobé podfinancování,“ uvedla pro iDNES.cz exministryně.
Nová koncepce podle jejích slov však potvrzuje vážné nedostatky v její připravenosti na rozsáhlý konflikt. Za alarmující Černochová považuje především rozpor mezi těmito závěry a kroky současné vlády.
„Ministerstvo obrany upozorňuje, že armáda nemá dostatečné schopnosti, ale vláda současně plánuje brzdit růst obranných výdajů. Místo dalších slibů musí zajistit peníze na vojáky, munici, protivzdušnou obranu a pokračování modernizace,“ doplnila a současně dodala: „Nelze současně varovat před nepřipraveností armády a škrtit prostředky na její posílení. To je hazard s bezpečností České republiky.“
Redakce oslovila také premiéra Andreje Babiše i ministra obrany Jaromíra Zůnu. Do doby vydání článku však nereagovali.
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29. září 2026