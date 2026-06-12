Armáda propustila vojáka z preventivní karantény. Sloužil v oblasti, kde je ebola

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  14:54aktualizováno  14:54
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Armáda v pátek propustila z preventivní karantény českého vojáka, který se 22. května vrátil z pozorovatelské mise v Demokratické republice Kongo. Voják se vrátil z oblasti s potvrzeným ohniskem eboly. V Kongu ale nepřišel do potvrzeného kontaktu s touto nemocí a neobjevily se u něj ani žádné příznaky nákazy, uvedla armáda na síti X.
Armádní Centrum biologické ochrany v Těchoníně.

Armádní Centrum biologické ochrany v Těchoníně. | foto: Ministerstvo obrany

Špičkové zdravotnické centrum biologické ochrany v Těchoníně
Přísně střežený areál armádní nemocnice v Těchoníně na Orlickoústecku. (14....
Armádní Centrum biologické ochrany v Těchoníně.
Na pražském Letišti Václava Havla přistál speciální let z Ugandy, na jehož...
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Voják byl preventivně umístěn ve specializovaném armádním Centru biologické ochrany v Těchoníně na Orlickoústecku. Z Česka byl na pozorovací mírové misi Organizace spojených národů jako jediný.

Mluvčí armády Vladimír Holas dříve sdělil, že postup sloužil k ochraně zdraví vojáka, jeho okolí i široké veřejnosti a jednalo se o preventivní opatření.

Na zmíněné středisko Vojenského zdravotního ústavu se ministerstvo zdravotnictví původně obrátilo i v případě amerického vojáka hospitalizovaného v Česku na konci května. Ten byl však nakonec přesunut do specializovaného centra v pražské Fakultní nemocnici Bulovka.

Na začátku měsíce mluvčí armády Zdeňka Sobarňa Košvancová uvedla, že voják nepřišel do kontaktu s žádným nakaženým člověkem a nemá ani žádné příznaky.

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že epidemie eboly v Demokratické republice Kongo se šíří a přibývá nakažených, nákaza se také rozšířila přes hranice do Ugandy. K začátku června bylo v Kongu hlášeno 515 potvrzených případů, z nichž 91 skončilo úmrtím. Uganda oznámila 19 potvrzených případů včetně dvou úmrtí a také jeden případ smrti, který s ebolou souvisel pravděpodobně.

Virus v Africe způsobil několik epidemií tohoto onemocnění, jehož smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Nejhorší epidemie vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes 11 000 lidí. Nemoc se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem, zejména tělními tekutinami. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů.

21. května 2026
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