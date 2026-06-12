Armáda propustila vojáka z preventivní karantény. Sloužil v oblasti, kde je ebola

Voják byl preventivně umístěn ve specializovaném armádním Centru biologické ochrany v Těchoníně na Orlickoústecku. Z Česka byl na pozorovací mírové misi Organizace spojených národů jako jediný.
Mluvčí armády Vladimír Holas dříve sdělil, že postup sloužil k ochraně zdraví vojáka, jeho okolí i široké veřejnosti a jednalo se o preventivní opatření.
Na zmíněné středisko Vojenského zdravotního ústavu se ministerstvo zdravotnictví původně obrátilo i v případě amerického vojáka hospitalizovaného v Česku na konci května. Ten byl však nakonec přesunut do specializovaného centra v pražské Fakultní nemocnici Bulovka.
Na začátku měsíce mluvčí armády Zdeňka Sobarňa Košvancová uvedla, že voják nepřišel do kontaktu s žádným nakaženým člověkem a nemá ani žádné příznaky.
Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že epidemie eboly v Demokratické republice Kongo se šíří a přibývá nakažených, nákaza se také rozšířila přes hranice do Ugandy. K začátku června bylo v Kongu hlášeno 515 potvrzených případů, z nichž 91 skončilo úmrtím. Uganda oznámila 19 potvrzených případů včetně dvou úmrtí a také jeden případ smrti, který s ebolou souvisel pravděpodobně.
Virus v Africe způsobil několik epidemií tohoto onemocnění, jehož smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Nejhorší epidemie vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes 11 000 lidí. Nemoc se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem, zejména tělními tekutinami. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů.
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21. května 2026