Stíhačky, vrtulníky i tanky. Podívejte se, za co armáda utratí 500 miliard

Velitelské shromáždění české armády 2024. (21. února 2024)

Vnitřní dluh

Obranný rozpočet ve výši zhruba 160 miliard korun ročně se může zdát jako dostatečný, nicméně po letech, kdy se k armádním zakázkám a modernizacím přistupovalo až příliš opatrně, má obrovský vnitřní dluh. Zastaralá technika, která je často starší než padesát let, dlouho potřebovala obměnu. Oním impulsem se částečně stala válka na Ukrajině.

Ta poukázala na potřebu moderního vybavení, investic do modernizace, infrastruktury, ale i vývoje. Navíc je třeba myslet i na zásoby munice, ať už do samohybných houfnic, děl, minometů, tak i do ručních zbraní pěchoty. I na to při současných nákupech armáda myslí.

„Usilujeme o nákupy munice, ručních zbraní nebo těžké přepravní techniky. Posilujeme protivzdušnou obranu, pracujeme na vytváření zásob, protože jak ukazuje válka na Ukrajině, čekat, že nějaký vojenský materiál získáme v okamžiku krize, je iluze,“ řekla již dříve k potřebě armádních nákupů ministryně obrany Jana Černochová.

I přes snahu nákupy uspíšit řada ústupků a zvýšený rozpočet stačit nebude. Zatím se odsouvá například nákup lehkých útočných vozů, ale třeba i raketometů, na což poukazuje opozice.

„My lehká útočná vozidla potřebujeme, ale potřebujeme i další věci. To není jenom o vozidlech, to je třeba i o protitankových zbraních a o některých těžších zbraních, které potřebujeme. Co se týká raketometů, dejte nám tři procenta HDP a budeme mít raketomety. S dvěma procenty nejsem schopen doplnit mezery, které nám chybí z minulosti,“ řekl šéf armády generálporučík Karel Řehka.

F-35 disponuje nejvýkonnějším motorem, který byl kdy do stíhacího letounu montován.

Letectvo spolkne stovky miliard

Vzdušné síly se stanou jednoznačně nejdražším modernizačním projektem současnosti, ale i budoucnosti. Nejdražším projektem v historii naší armády má být pořízení letounů F-35 od amerického výrobce Lockheed-Martin.

Ministerstvo obrany uvádí, že pořízení letounů, vybudování zázemí a další náležitosti budou stát 150 miliard korun. Podle někdejšího velitele vzdušných sil generálmajora Petra Mikulenky je reálné, že celková cena projektu vzroste až o stovky miliard korun.

„Ta informace není přesná. Pokud budeme tyto letouny provozovat třicet let, tak hlavní položkou budou náklady na provoz. A ty jsou dvakrát až třikrát vyšší než náklady na pořízení,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz bývalý velitel vzdušných sil Petr Mikulenka.

Bývalý stíhač má rozsáhlé znalosti a byl jedním z prvních pilotů v armádě, který usedl za knipl stíhačky JAS-39 Gripen. Právě ty F-35 nahradí. V kuloárech je často skloňována částka okolo půl miliardy korun za životní cyklus včetně servisu a modernizací.

Nové stíhačky mají být připravené plnit úkoly nejpozději do roku 2035, nicméně americký výrobce je ve skluzu v dodávkách, a toto datum je tak spíše přáním vojáků a politiků než jistotou. A v případě prodlení nehrozí žádné sankce, protože nákup je uskutečněn v režimu vláda – vláda, kde se sankce neuplatňují. Česko přitom první miliardové splátky za americké stroje již nyní platí.

Náklady na prodloužený pronájem stíhaček JAS-39 Gripen budou do roku 2035 činit zhruba třicet miliard korun. K tomu je třeba přičíst několik miliard na modernizaci těchto zhruba dvacetiletých strojů. Dá se tedy říci, že jen stíhací letectvo bude v nadcházejících letech stát nejméně jako budoucí dostavba dvou bloků jaderné elektrárny Dukovany. Ta má stát 400 miliard korun.

Vizualizace amerických vrtulníků Venom a Viper pro českou armádu

Vrtulníky nové i repasované za desítky miliard

Česká republika z USA nakoupila vrtulníky systému H1. Celkem pořizuje osm víceúčelových strojů UH-1Y Venom a čtyři bitevníky AH-1Z Viper. Kromě nových strojů získá armáda i šest starších Viperů a dva Venomy darem z USA za pomoc Ukrajině. Letectvo se tak částečně zbavilo závislosti na technice z Ruska, ačkoli se stále používají transportní vrtulníky Mi-17, resp.Mi-8.

Ovšem ani dar amerických vrtulníků nebude zcela zadarmo. Starší stroje je třeba repasovat, což vyjde na deset miliard korun, z toho ale sedm miliard uhradí USA. Zmíněných dvanáct nových strojů vyšlo armádu na 17,6 miliardy korun.

K tomu je třeba připočítat výzbroj. Například řízené a neřízené střely a náboje do kanonu. Řízené rakety Hellfire pro vrtulník Viper a další munice bude nakoupena z USA a vyjde na 138,26 milionu dolarů (3,2 miliardy korun).

Munici pro americké vrtulníky mezi lety 2025 až 2031 má dodat česká firma STV Group, která je v Česku výhradním zástupcem výrobce munice, společnosti General Dynamics – Ordnance and Tactical Systems.

Letoun Embraer C-390.

Dopravní letectvo posílí Embraer

Česká armáda by zřejmě již v příštím roce měla získat dvojici letounů Embraer C-390 Millennium. O stroji střední kategorie armáda hovoří už řadu let a nyní vrcholí jednání s brazilským výrobcem. Ten spolupracuje s českou firmou Aero Vodochody, čímž je i zapojen domácí obranný průmysl.

C-390 je rychlý, obratný, může přistávat na nezpevněných plochách a má dostačující kapacity pro výsadek i náklad. A armáda nutně potřebuje posílit přepravní kapacity. Na to poukázala evakuace diplomatů a civilistů v Afghánistánu v létě 2021. Česká armáda má jen velmi omezené přepravní kapacity. Dvojice vládních Airbusů má celkovou kapacitu zhruba 170 pasažérů a transportní CASAC-295M má při zatížení nízký dolet.

Letectvo navíc přišlo o komfortní přepravu VIP pasažérů po vyřazení business jetů JAK-40 a CL-601 Challenger. Jejich práci částečně supluje CASA C-295M, do které lze dát sedačky a využít k přepravě osob, zejména pak vládních delegací. A to i přes omezený komfort kvůli zvýšenému hluku, protože jde zejména o transportní a výsadková letadla.

Dvojice transportních letounů Millennium by nejen zvýšila přepravní kapacity, ale podle zákulisních informací výrobce nabídne za zvýhodněných podmínek i dvojici business jetů. Cena za Embraer C-390 Millennium je stále otázkou vládních jednání, ale hovoří se o částce okolo čtyřech miliard korun za kus.

CV90 je výkonný bojový vůz pěchoty. Sedmdesátikilometrová rychlost na zpevněných plochách, vysoká manévrovatelnost, ale také dostatečná balistická ochrana z tohoto stroje dělají právem obávaného protivníka na bojišti.

Obrněnce splněním závazku vůči NATO

Česká republika se zavázala k vybudování těžké brigády. To je hlavní příspěvek v rámci kolektivní obrany NATO. I přesto ale teprve minulý rok rozhodla vláda o nákupu 246 švédských bojových vozidel pěchoty CV90 za zhruba 70 miliard korun ze Švédska.

První obrněnce armáda dostane v roce 2026. Česko bude devátou zemí vyzbrojenou vozidly CV90. Výrobce už dodal více než 1 400 vozidel v 17 variantách pro evropské země, z nichž pět je členy NATO. Loňský rok si stejný typ, ale s 35 mm kanónem (Česko bude mít 30mm kanon), pro své ozbrojené síly vybralo také sousední Slovensko.

Moderní technika tak nahradí zastaralá „bévépéčka“ BVP-2, které Česko darovalo válkou sužované zemi. V tomto případě se oproti stíhačkám F-35 podařilo zachovat čtyřicetiprocentní zapojení domácího obranného průmyslu. U stíhačů to bude sotva deset procent. Celkové náklady za životní cyklus stroje, tedy třicet let, se odhadují na více než sto miliard korun.

Hlavní bojový tank Armády České republiky Leopard 2A4 je výkonným strojem, který disponuje 1200koňovým motorem. Oproti svému předchůdci tanku T-72 je tak silnější o celých 500 koní. Rozdíl je i v komfortu posádky a také v účinné stabilizaci 120mm děla, díky kterému jsou zásahy cíle přesnější. A to i při jízdě. Armáda bude do konce roku disponovat celkem čtrnácti tanky.

Tanky Leopard za 52 miliard

Společně s obrněnci v podobě bojových vozů pěchoty CV-90 mění armáda i hlavní bojový tank. Sovětský T-72 nahrazují tanky Leopard. V rámci programu německé vlády „Ringtausch“ získalo Česko minulý rok 14 tanků Leopard 2A4 a obrněné vyprošťovací vozidlo Büffel na stejné platformě na oplátku za dodávky starších tanků z českých armádních skladů na Ukrajinu. Hodnota daru přesahuje 3,85 miliardy korun.

Nedávno Německo oznámilo další dar patnácti kusů tohoto typu, včetně dalšího vyprošťovacího vozidla. Tanky budou sloužit především k výcviku, kdy si vojáci osvojí novější techniku, a především pak zcela jinou platformu, než desítky let používají.

Vláda na nedávném jednání na návrh ministryně obrany Jany Černochové rozhodla o pořízení zcela nových hlavních bojových tanků Leopard ve verzi 2A8. „Ministři souhlasí, aby Česká republika přistoupila k dohodě o společném pořízení tanků Leopard 2A8,“ potvrdila armáda na sociální síti X. Za 77 tanků by měla česká vláda zaplatit 52 miliard korun a tanky pořídit společně s Německem, čímž by se měla snížit i cena.

Po roce 2030 by tak měla mít česká armáda 122 tanků Leopard v obou verzích. Kromě toho bude třeba nákupu munice, která spolkne jednotky miliard korun. „Musíme doplnit potřebné zásoby. Jednak je to doplnění zásob na stavy, které potřebujeme, ale také nakupujeme nové zbraňové systémy a k nim musíme mít zásoby. A když započítáme i staré dluhy, tak se jedná o nižší desítky miliard,“ řekl šéf armády Řehka.

Nová Tatra Force třetí generace na zkušebním polygonu v Kopřivnici (11. července 2024)

Děla, radary, rakety, auta a munice

K nejnovějším nákupům patří i nové vozy Tatra T-815. Těch získá armáda celkem 872 za 13,4 miliard korun. Za dalších 10 miliard pak obrana nakoupí prostřednictvím státního podniku VTÚ dílenské vozy. S ohledem na kompatibilitu budou na podvozcích Tatra.

V předešlých letech uzavřela obrana smlouvy na dodávky systémů protivzdušné obrany Spyder z Izraele za téměř 14 miliard korun a raket dlouhého dosahu Derby za tři miliardy.

Nákup samohybných houfnic Caesar byl podepsán již dříve, později bylo rozhodnuto o pořízení dalších systémů. Celkem vojáci v následujících letech získají 62 děl z Francie za 10,3 miliardy korun. Zkrátka nepřijde ani spojovací vojsko. Různé kryptografické systémy, ale i systémy pro přenos obrazu, například i přehled z bojiště, vyjde na skoro 11 miliard korun. Bližší podrobnosti s ohledem na citlivá data nejsou k dispozici.

Munice do houfnic a ruční protitankové granáty RPG-7 vyjdou obranu na 4,3 miliardy korun. A dá se předpokládat, že další smlouvy na nákup munice budou podepsány s ohledem na bezpečnostní prostředí v brzké době. Jde především o takzvanou vyčkávací munici, kterou jsou sebevražedné drony.Celkově vojáci v nejbližších letech získají techniku za nejméně půl bilionu korun.