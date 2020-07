Armáda napochoduje k Vojtěchovi. Vojáci mají podle Prymuly pomoct i v případě nutnosti masivního testování

PRAHA Bílé pláště a zelené barety. Tak má vypadat budoucnost chytré karantény v nejbližších měsících. V klíčovém orgánu na úrovni ministerstva zdravotnictví totiž doplní zástupce resortu ve stejném poměru vojáci české armády. Jejich role bude podle vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Romana Prymuly především operativní.

Nad projektem chytré karantény se od počátku vznáší opar pochybností o jeho skutečné efektivitě. Reakcí vlády je centralizace. Vznikne nová rada vlády, tentokrát pro zdravotní hrozby. Do jejího čela se postaví premiér Andrej Babiš (ANO), místopředsedy budou ministři vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Tento nový orgán má vykonávat nad chytrou karanténou dozor.



Armáda doplní tým Rážové

K tomu vznikne na resortu zdravotnictví centrální řídící tým pod vedením hlavní hygieničky Jarmily Rážové. Ten bude novým domovem armádním odborníkům, které doplní v poměru jedna ku jedné experti ministerstva.

„Rada vlády bude řešit vzniklé situace a na základě nich bude požadovat po týmu paní Rážové návrhy konkrétních řešení,“ řekl serveru Lidovky.cz vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula, podle nějž bude vládní rada celý systém úkolovat, aby se vyhnul vytváření front nebo nedostatečným testovacím kapacitám.

Tím se do projektu opět vrátí vojáci, kteří pomáhali chytrou karanténu rozjíždět. Podle Prymuly bude jejich funkce hlavně operativní. Nasazovat budou především testovací týmy. „Armáda bude působit jako sjednocující prvek, nyní jsou krajské stanice atomizované a jejich systém je odlišný. Zatímco armáda má klasickou centralistickou strukturu, což je v této situaci velmi výhodné. Potřebujeme totiž řešit celou republiku, ne jen kraje,“ popsal epidemiolog.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula vystoupil 7. května 2020 v Praze na tiskové konferenci po jednání vlády k dalším opatřením na pomoc při řešení dopadů epidemie koronaviru.

V podstatě mají tak muži v zelených uniformách sloužit jako logistická posila přímo v terénu, ačkoliv jejich analytický tým bude působit kontinuálně také v rámci centrálního útvaru na ministerstvu zdravotnictví. „Bude reagovat na nakupení případů a situaci, kdy bude nutné v některém ohnisku přejít na masivnější testování,“ popsal Prymula. Pomoci se však posily z ozbrojených složek pokusí v oblasti laboratoního testování skrze Ústřední vojenskou nemocnici.



Setrvat by ale na Vojtěchově resortu vojáci dlouhodobě nemuseli. Podle Prymuly je totiž působení týmu Rážové, v němž armáda figuruje, omezené v podstatě jen na zvládání covidové krize.

Desítky tisíc nakažených

„Chytrá karanténa se musí dostat do pozice, kdy bude schopna zvládat řádově vyšší nároky,“ řekl epidemiolog. A to proto, že v říjnu může podle něj přijít horší situace, kdy se do covidového koktejlu přimíchá ještě chřipka. „Můžeme tu mít desítky tisíc osob denně, které budou mít příznaky a budou se dožadovat vyšetření,“ varuje Prymula, který u zrodu projektu chytré karantény stál. Připravenost systému je podle něj důležitá, aby nevznikaly zbytečné fronty nebo nepokoje kvůli pomalému procesu testování.

S chytrou karanténou mají problém někteří hygienici. Je to prý zbytečný nástroj, který epidemiologické šetření spíše brzdí.

Oproti tomu například hlavní pražská hygienička Zdeňka Jágrová ji považuje za příhodný nástroj. Ocenila i roli armády. „Lidově řečeno pro nás chroupá data, která do chytré karantény tečou od bank či mobilních operátorů. Ta nám pak prezentuje, čímž nám šetří obrovské kvantum času,“ řekla serveru Lidovky.cz Jágrová.

Plán vrátit armádě kontrolu nad chytrou karanténou prosazoval i Hamáček a podmínil tím opětovné nevyhlášení nouzového stavu. Vojtěch to odmítl s tím, že by v takovém případě chyběl odborný epidemiologický pohled.