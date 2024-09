Armáda kvůli vodě aktivovala operační centrum, v pohotovosti má ženisty i vrtulníky

Armáda zatím zasahovala jen ve Strakonicích a to na žádost tamního starosty. Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) je však připravena nasadit větší množství vojáků i techniky prakticky kdekoli.

„Dnes (v sobotu – pozn. red.) v jednu hodinu odpoledne jsem aktivovala operační centrum Velitelství pro operace, které by záchranné a vyprošťovací práce řídilo. Prakticky okamžitě může armáda nasadit dva vrtulníky a dva ženijní odřady s vyprošťovací technikou. O širším nasazení by musela rozhodnout vláda, v jakém by bylo rozsahu, záleží na vývoji situace. Každopádně platí, že jsme připraveni k maximální možné míře pomoci,“ řekla iDNES.cz Černochová.

Jedna helikoptéra je připravena pro oblast Čech na základně dopravního letectva Kbely. Druhý vrtulník Mi-171Š je připravený na Moravě a vzlétl by ze základny vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou. Pomáhaly by například s evakuací lidí.

„Armáda má v současné době v pohotovosti všechny složky, které jsou zapojeny do Integrovaného záchranného systému, do pohotovosti byl uveden také 15. ženijní pluk, prostředky vzdušných sil a vojenské hasičské jednotky,“ dodala Černochová.

Už dříve armáda uvedla, že může vyslat na pomoc postiženým oblastem přes tři desítky ženistů.

„Připravený je vždy jeden odřad pro Čechy a jeden pro Moravu, každý v počtu 16 osob. Oba ženijní odřady mohou provádět zajištění průchodnosti vodních toků, odstraňování naplaveného materiálu, kontrakcí bránících v průtoku vody, nebo provizorní opravy a utěsňování narušených hrází, přepravu pitné vody nebo výstavbu přemostění a výrobě elektrické energie,“ uvedla armádní mluvčí Magdalena Dvořáková.