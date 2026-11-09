Armáda upravila novou koncepci výstavby, vyhověla vládě

Minulý týden koncepci schvalovala vláda, dokument stanovuje hlavní směry rozvoje armády v příštích letech, včetně modernizace výzbroje, budování nových schopností a personálního posilování. Z výsledků jednání vyplývá, že byla schválena se změnou. Konkrétní změny zatím armáda neupřesnila.
Původní návrh koncepce počítal s postupným navyšováním počtu profesionálních vojáků a příslušníků aktivní zálohy. Do roku 2030 měla armáda podle dříve představených plánů dosáhnout 32 tisíc profesionálních vojáků.
Dokument rovněž předpokládal každoroční nábor přibližně tří tisíc profesionálních vojáků a tisíc příslušníků aktivní zálohy. Jak konkrétně se cílové počty personálu v upravené koncepci změnily, z poskytnutých informací nevyplývá.
Na začátku června měla armáda přes 25 700 vojáků z povolání a víc než pět tisíc příslušníků aktivní zálohy.
V koncepci se měl zvýšit počet vojáků z povolání o šest tisíc na nový cíl 38 tisíc do roku 2040. Na změnu upozornil také server Novinky.cz, podle kterého změnu prosadil na jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Armáda tuto konkrétní úpravu ČTK nepotvrdila.
Původně plánovaný počet vojáků kritizoval Babiš už v květnu při návštěvě ministerstva obrany, kdy uvedl, že s cílem dosáhnout 32 tisíc profesionálních vojáků do roku 2040 není spokojený. Armáda dříve vyčíslila, že pro splnění aliančních cílů výstavby schopností by potřebovala 37 500 vojáků.
Koncepce řadí nedostatečné personální obsazení mezi slabiny armády. Spolu s nedostatky ve výzbroji, v zásobách a infrastruktuře podle dokumentu omezuje její schopnost včas nasadit a dlouhodobě udržet požadované síly. Armáda proto plánuje posílit nábor, zlepšit kariérní rozvoj vojáků a vytvářet podmínky, které by omezily předčasné odchody zkušeného personálu.
Vedle personálního posílení armády klade důraz na protivzdušnou a protidronovou obranu, rozvoj bezosádkových systémů či doplňování zásob munice a dalšího materiálu.
Dokument navazuje na předchozí koncepci výstavby armády do roku 2035, kterou v prosinci 2023 schválila vláda Petra Fialy (ODS). Počítala s dosažením počtu 30 tisíc vojáků z povolání a 10 tisíc příslušníků aktivní zálohy do roku 2030.
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2. listopadu 2026