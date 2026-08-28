Nový systém armády propojí data státu i NATO. Pohlídá drony i rozešle varování

Součástí má být i modul antidronové ochrany a změna systému varování obyvatel. Systém by měl vzniknout do konce letošního roku, uvedla v pátek armáda na svém webu. Projekt vychází z vládního usnesení, které stanovilo ministerstvu obrany termín splnění úkolu do konce roku 2028.
Cílem projektu je podle ředitele sekce komunikačních a informačních systémů ministerstva obrany Petra Šnajdárka nahradit současné vytváření obrazu o krizové situaci pomocí telefonátů a tabulek jedním sdíleným přehledem. Nový systém má navazovat na aplikaci Chytrá karanténa, která při pandemii covidu-19 shromažďovala údaje o aktuálních kapacitách nemocnic či humanitární pomoci.
K úvodnímu jednání meziresortní pracovní skupiny se podle informací armády tento týden na Univerzitě obrany v Brně sešli zástupci 37 úřadů, organizací a složek státní správy a samosprávy. Projekt podle Šnajdárka nebude zastřešovat jeden počítač či datové centrum, půjde o síť navrženou tak, aby fungovala i při výpadku části infrastruktury.
„Námi budovaný multiresortní systém pak z dat vytvoří obraz situace, reporty i obsah jednotlivých modulů. Žádný z nich nenahrazuje existující systémy resortů, krajů ani složek IZS a nebuduje vlastní registry. Data zůstávají u svých vlastníků, sdílí se pouze dohodnutý rozsah pro řešení krize či ohrožení a přístup je řízen rolemi a je auditovatelný,“ uvedl Šnajdárek.
Síť senzorů proti dronům a systém varování
Součástí systému má být také modul antidronové ochrany. Armáda podle Šnajdárka buduje rozsáhlou síť senzorů, která zachycuje bezpilotní prostředky vysílající vlastní identifikaci. „Dosavadní data ukazují, jak často se ve vzdušném prostoru porušují pravidla,“ řekl Šnajdárek.
Změnit se má i systém varování obyvatel. Plošné varování prostřednictvím mobilních sítí, takzvaný Cell Broadcast, má na rozdíl od sirén umožnit během několika minut doručit konkrétní text lidem v přesně vymezeném území. Garantem projektu je Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve spolupráci s ministerstvem obrany. Resort obrany se na něm podle armády podílí finančně i uživatelsky.
Projekt IS ZOS vychází z usnesení vlády, které určilo ministerstvo obrany jeho gestorem a stanovilo termín splnění úkolu na 31. prosince 2028. Platforma má fungovat v rámci stávající právní úpravy a usnesení podle armády nezakládá novou působnost žádnému orgánu.