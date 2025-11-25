Rusko je stále agresivnější a testuje meze, připravme se i na nejhorší, apeluje Řehka

Náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka na začátku podzimního velitelského shromáždění uvedl, že je to pravděpodobně jeho poslední podobné setkání. Připomněl také hrozbu Ruska a důležitost přípravy na ten nejhorší scénář.
„Armádu tvoříme i proto, že válku nechceme. S Ruskem se nedomluvíme u piva, ale z pozice síly. Mnohokrát jsem zmiňoval, že Rusko je nebezpečné a nevyzpytatelné, to platí více než kdy jindy. Je to do očí bijící realita současného světa. A poslední události mi dávají za pravdu, například drony nad Polskem. Rusko zkouší, kam může zajít, kam mu to dovolíme. Hrozba narůstá,“ uvedl Řehka.
V druhé, neveřejné části shromáždění, se budou velitelé armády zabývat plány výcviku v rámci NATO a dalšími přípravami. „Až přijde čas, naši spoluobčané se budou ptát, co jsme my udělali pro to, aby naše země byla v bezpečí. Pamatujme si jedno, vlády a ministři přicházejí a odcházejí, armáda zůstává,“ připomněl Řehka s tím, že s příchodem nové vlády se očekávají změny na resortu obrany, armádu to ale nesmí ovlivnit.
„Rád bych řekl, že se situace zlepšila, ale není tomu tak. Je to spíše horší. Vidíme to například na konfliktu na Ukrajině, kde to směřuje k nějakému těžkému kompromisu, což bude mít důsledky jak pro samotnou Ukrajinu, tak i pro Evropu,“ uvedl na začátku svého proslovu prezident Petr Pavel.
Prezident promluvil také o politické situaci u nás. „To, že Rusko nemá zájem o mírovou koexistenci, nemá v tomto sále smysl zdůrazňovat. V naší společnosti to však potřebné je. Když se podíváme na programové prohlášení nové vlády, není tam ani zmínka o ruské hrozbě, ani o podpoře aliančního spojenectví. Neobjevilo se tam, že naši bezpečnost uspořádáme v Evropě kolektivně. Naštěstí se tam však neobjevuje také nic o referendu o vystoupení z NATO či z EU,“ uvedl Pavel.
Na shromáždění vystoupila také ministryně obrany v demisi Jana Černochová (ODS). Ta apelovala na své nástupce ve funkci. „I kdyby nastal na Ukrajině mír na desetiletí, musíme obranu a bezpečnost dát do pořádku. Je třeba pokračovat v práci,“ míní.
Karel Řehka by měl ve své funkci skončit v srpnu příštího roku. Černochová jeho nástupci navrhla, aby na shromáždění zval také zástupce Vojenské policie či Vojenského zpravodajství. „I zástupci těchto organizací jsou spojeni s armádou a měli by mít možnost se účastnit pravidelných shromáždění,“ řekla.
Velitelské špičky se setkávají na ministerstvu obrany pravidelně na podzim a na jaře. Podzimní setkání se zaměřuje hlavně na plány na následující rok, únorové na vyhodnocení minulého roku.