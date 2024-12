Leopardy poprvé v české přírodě! Armáda testuje v Doupově nové tanky

„Přecházíme na jinou organizační strukturu, na čtyřkovou sestavu, kdy musíme měnit logistiku jednotky a uzpůsobovat ji nové technice, což samozřejmě využijeme i v novějších řadách leopardů. Je to postupný odchod od sovětské techniky. A byť jsou tanky Leopard 2A4 starší platforma, pořád nám to pomáhá jednak odejít k moderním západním standardům a standardizované munici. Mají i lepší jízdní vlastnosti, kvalitní kanon a představují především větší ochranu osádek,“ popsal Řehka.

V tancích Leopard 2A4 je oproti starším vozidlům se třemi vojáky osádka čtyřčlenná. Tvoří ji řidič, nabíječ, střelec a velitel. Ve východní technice byl nabíjecí automat, proto mohla mít osádka tanku o jednoho člena méně.

S potřebou vyššího počtu členů osádky roste i požadavek na vyšší počet tankistů u armády. Plánovaná personální kapacita je zatím naplněna zhruba do poloviny. AČR dostala prvních 14 tanků darem od Německa jako ocenění za vojenskou pomoc Ukrajině. Dalších 14 má přislíbeno a čeká na jejich dodání.

Počátkem prosince uzavřelo ministerstvo obrany smlouvu s německou společností Rheinmetall Landsysteme na nákup dalších 14 bojových tanků Leopard 2A4 za 3,98 miliardy korun bez DPH. Tanky by měla česká armáda mít do konce roku 2026. Do té doby chce rovněž doplnit personál pro jejich obsluhu.

První nasazení při rozsáhlém cvičení

Na nynějším cvičení na Doupově jde o první masivnější nasazení Leopardů 2A4 ve výcvikovém prostoru v Česku. „Doteď jsme jsme byli na základním výcviku osádek, kdy jsme se potřebovali přeškolit z té sovětské techniky na tuto západní. Potřebovali jsme získat zkušenosti a know-how, jak ovládat tento tank. Ze 14 tanků tohoto typu, které zatím AČR má, jich cvičí na Doupově deset,“ uvedl velitel 73. tankového praporu Tomáš Suchý. Ve struktuře AČR jde o jediný tankový prapor. Do budoucna by měl mít tři roty dohromady se 42 tanky.

„Toto cvičení nám umožní otestovat naši připravenost a schopnost spolupracovat v reálných podmínkách, které se co nejvíce přibližují realitě bojiště. Naším cílem je nejen zlepšení bojových dovedností, ale také posílení týmového ducha všech členů praporu,“ dodal Suchý.

Vojenský prostor Doupov nabízí podle Suchého pro tankové cvičení rozsáhlý prostor pro simulaci různorodých scénářů, od boje v zástavbě po operace v otevřeném terénu. I počasí je zde pestré a proměnlivé, což zajišťuje pro cvičící vojáky autentické podmínky.

Na Doupově letos v září cvičili s českou armádou, konkrétně strakonickým 252. protiletadlovým raketovým oddílem, také vojáci z Lotyšska a ze Slovenka při mezinárodním cvičení Tobruq Arrows 2024, kdy trénovali protiletadlovou střelbu na vzdušné cíle menších rozměrů, například na drony.