Armáda po tragické nehodě obnoví provoz Venomů a Viperů. Je to bezpečné, uvedla

Autor: ,
  14:40aktualizováno  14:59
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Vrtulník je Bell UH-1Y Venom provozovaný Armádou České republiky

Vrtulník je Bell UH-1Y Venom provozovaný Armádou České republiky | foto:  Petr Topič, MAFRA

Na vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou havaroval vrtulník Venom (23....
Víceúčelové vrtulníky UH-1Y Venom (vpředu) a Mi-17Š na misi v Polsku (9. června...
Na 22. vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou se zřítil vrtulník Venom. Z...
Na vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou havaroval vrtulník Venom (23....
72 fotografií
Vrtulníky platformy H-1 Venom a Viper se postupně připraví k obnovení provozu. Do vzduchu se vrátí po úspěšném dokončení mimořádných technických kontrol, organizačních opatřeních a proškolení posádek, uvedla dnes armáda.

O postupné přípravě k obnovení provozu vrtulníků rozhodl velitel vzdušných sil Petr Tománek. „Toto rozhodnutí vychází z doporučení orgánů ministerstva obrany, které tragickou nehodu z 23. července 2026 vyšetřují. Ačkoliv vyšetřovací komise nadále pracuje s několika verzemi příčin a konečné závěry dosud nebyly formulovány, dosavadní zjištění umožňují stanovit podmínky pro bezpečný návrat techniky do letového provozu,“ uvedla armáda.

Vojáci po červencovém pádu armádního vrtulníku Venom na základně v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku pozastavili provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper. Při nehodě jedna vojákyně zemřela, další čtyři vojáci byli zraněni.

Po definitivním uzavření vyšetřování armáda plánuje výsledky v plném rozsahu zveřejnit. „Bezpečnost leteckého personálu zůstává absolutní prioritou,“ dodala.

Vrtulník americké výroby s pěti vojáky na palubě se v červenci zřítil při přistávání během návratu z rutinního výcvikového letu, podle dosavadních informací spadl z výšky zhruba 50 metrů. Vojenská policie vyšetřuje zřícení stroje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti, za které podle trestního zákoníku hrozí v případě prokázání viny až deset let vězení. Okolnostmi neštěstí se zabývá i komise ministerstva obrany. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) krátce po nehodě řekl, že příčiny nelze předjímat.

Armáda provozuje na náměšťské základně vrtulníky Mi-171Š, UH-1Y Venom a AH-1Z Viper. Osm venomů a čtyři vipery koupilo Česko v roce 2019, poslední dva stroje dorazily předloni v červnu. Odborníci z USA, odkud vrtulníky pocházejí, do loňska zajišťovali i výcvik českého personálu na nových strojích. Smlouvu o pořízení vrtulníků podepsal v prosinci 2019 tehdejší ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Armáda letos poprvé nasadila vrtulníky platformy H-1 na pomoc s ochranou polského vzdušného prostoru. Česká vrtulníková jednotka Heli Unit působí v sousední zemi na základě bilaterální dohody od loňského září. Nasazení českých vojáků bylo reakcí na zhoršenou bezpečnostní situaci související s průnikem ruských bezpilotních letounů. Pozastavení provozu viperů a venomů se týká i vrtulníků, které pomáhaly v Polsku.

23. července 2026
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Úhel pohledu

Na dva měsíce prázdnin není ústavní nárok. Zkrátí konečně zákonodárce dětem prázdniny?

ilustrační foto

Armáda po tragické nehodě obnoví provoz Venomů a Viperů. Je to bezpečné, uvedla

Vrtulník je Bell UH-1Y Venom provozovaný Armádou České republiky

Juchelka slíbil po jednání u Schillerové jedno z nejvyšších přidání na platy

Vyjednávání ministerstev o rozpočtu na příští rok. První na ministerstvo...

Žhářské útoky v Německu chystal Ukrajinec naverbovaný ruskou GRU, další dva soud pustil

ilustrační snímek

Rusko zrušilo prestižní vojenský festival v Moskvě. Ukrajinské útoky na metropoli sílí

Slavnostní ukončení ruského vojenského hudebního festivalu Spasská věž. (31....

Trump pozlatil další část Washingtonu. Bronzové sochy dostaly nátěr za 5,1 milionu

Jezdecké sochy zvané „Umění války“, které byly nedávno pokryty zlatými plátky,...

Glosa

Věčná chiméra jménem nesmrtelnost. Chtěli byste žít věčně?

Jeff Bezos (vpravo) by chtěl být nesmrtelný.

Senátoři tepou vládu kvůli omezení pravomocí prezidenta. Msta, kritizují

Senátní komise pro Ústavu se jednomyslně shodla na tom, že má prezident Miloš...

Reportáž

Zóna smrti v ulicích Charkova. Jak se mění válka na Ukrajině a co může nakonec rozhodnout

Premium
Ukrajinští hasiči bojují s následky ruských útoků na Charkov. (9. srpna 2026)

Glosa

Dochan, pěchava, sveřep, zblochanec, chrastice, chundelka i vousatka. Kolik znáte trav?

ilustrační foto

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

„Zajdeme do kina?“ Babiš vyhlásil soutěž s výherci. Follow na síti mu nabídl i Kupka

ilustrační snímek

Test eDokladů odhalil slabinu. Stát před volbami zvýší kapacitu pro přihlašování

První den doplňovacích senátních voleb v obvodu Brno-město. Poprvé mohli voliči...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.