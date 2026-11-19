V bývalém vojenském prostoru u Zhůří na Klatovsku se podle dřívějších informací ministerstva životního prostředí nachází přibližně 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a zhruba 1000 tun kontaminované zeminy. Sanace území by měla podle zářijových informací stát přibližně 192 milionů korun a skončit do června 2028.
Armáda podle resortu poskytla ženijní a chemické odborníky, provedla průzkum lokality a vymezila prostor bezprostředního nebezpečí pro obyvatele a návštěvníky národního parku. Příjezdovou komunikaci vojáci zpevnili štěrkem a ostrahu území nyní zajišťuje Divize ostrahy a služeb Vojenských lesů a statků ČR. Oplocení má zabránit vstupu veřejnosti do rizikové oblasti.
Pozemek spravuje správa národního parku, která bude při přípravě veřejné zakázky spolupracovat s ministerstvy obrany a životního prostředí. Resort obrany se má podílet na administrativních krocích, ministerstvo životního prostředí poskytne odbornou podporu. Ministerstvo obrany už předložilo návrh smlouvy o společném zadávání zakázky, která má umožnit výběr specializované sanační firmy.
Ministerstvo obrany zároveň požádalo ministerstvo životního prostředí o předání veškeré dostupné odborné dokumentace, včetně již zpracovaného projektu sanace. Tyto podklady jsou podle něj nezbytné pro zahájení výběrového řízení. Cílem je zahájit sanační práce co nejdříve. Konkrétní termín ministerstvo neuvedlo.
Mezi látkami, které se nacházejí v oblasti, jsou například dioxiny, furany, rtuť, arsen a chlorovaná rozpouštědla. Dosavadní průzkumy nepotvrdily kontaminaci podzemních ani povrchových vod, nelze ji však definitivně vyloučit. Podrobnější hydrogeologický průzkum bude možné provést až při sanačních pracích.