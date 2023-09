Kvůli zakázkám armády na mikrovlnné sítě skončil ve vazbě podnikatel Špringl

Soud ve čtvrtek poslal do vazby podnikatele Jindřicha Špringla, který čelí obvinění v kauze zakázky ministerstva obrany na servis mikrovlnné sítě. Po neveřejném zasedání to uvedl státní zástupce Adam Borgula. Soud se podle něj ztotožnil s obavou žalobce, že by Špringl mohl pokračovat v trestné činnosti a ovlivňovat svědky. Policie stíhá šest lidí a tři firmy, nikdo není z armády či ministerstva obrany.