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Armáda vybavuje vojáky do mrazů. Bundy i kalhoty mají vydržet až minus 32 stupňů

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  7:57aktualizováno  7:57
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Armáda od letošního roku postupně rozšiřuje zimní výstroj vojáků o zateplovací bundy, kalhoty a návleky. Při jejich vydávání mají přednost vojáci plnící úkoly v polních podmínkách, zejména příslušníci pozemních a vzdušných sil a jednotek v operačním nasazení. Po jejich vystrojení budou postupně novou výstroj dostávat další součásti armády.

Letos měla armáda naskladněných přibližně 20 tisíc kompletů zimní výstroje, z nichž vydala vojákům zatím zhruba 6 tisíc. Vydávání dalších kompletů pokračuje a přesáhne i do příštího roku. Na jeho začátku by měla být podle mluvčího armády Vladimíra Holase podepsána další rámcová dohoda na dodávku přibližně 20 tisíců kompletů.

Doplňování zimní výstroje o nové součástky armáda zahájila v roce 2024. Tehdy začala vojákům vydávat zimní čepice a modulární rukavice vzor 2022. Tyto součásti výstroje dostávají nově nastupující i stávající vojáci z povolání a příslušníci aktivní zálohy. „Od roku 2026 je výstroj dále rozšiřována o zateplovací bundy, kalhoty a návleky, které jsou poskytovány v rámci zvýšené výstrojní normy,“ uvedl Holas. Vojáci jsou podle něj vybavováni zimními výstrojními součástkami v souladu s platnými normami.

Souprava, která se skládá z bundy, kalhot a návleků na nohy, má podle dřívějších informací armády zajistit tepelný komfort při fyzicky méně náročných aktivitách až do teploty minus 32 stupňů Celsia. Vrchní část materiálu je vyrobena z polyamidu, vnitřní část je tvořena membránou s tepelnou izolací z dutého vlákna z polyesteru. Komplet je koncipován pro nasazení v chladném a větrném počasí včetně sněhových podmínek. Barevné řešení kompletu vychází ze šedozeleného spektra přizpůsobeného prostředí střední Evropy.

Armáda letos uvedla, že k začátku února měla objednáno a dodáno 12 tisíc zateplovacích bund, stejný počet kalhot a přes 9 000 návleků na nohy. Část kompletů měla směřovat také do zahraničních misí na Slovensku, v Lotyšsku, Polsku a Litvě.

První etapa vydávání začala v lednu a zaměřila se na bojové jednotky pozemních sil. Novou výstroj měli obdržet příslušníci 4. brigády rychlého nasazení, 7. mechanizované brigády, 43. výsadkového pluku a 102. průzkumného praporu.

Od konce dubna se vydávání mělo rozšířit také na 13. dělostřelecký pluk, 15. ženijní pluk, 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany, 53. pluk průzkumu a elektronického boje a 14. pluk logistické podpory. Na podzim započala druhá fáze, která má zajistit dovybavení zbývajících útvarů.

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